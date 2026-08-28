PayPal-budet avblåst: iZettle byter inte ägare

iZettle grundades 2010 i Stockholm av Jacob de Geer och Magnus Nilsson och köptes av PayPal 2018 för 2,2 miljarder dollar, omkring 19 miljarder kronor. Varumärket försvann i två steg, först till Zettle by PayPal i februari 2021 och sedan till PayPal Point of Sale i november år 2025.

Bolagen finns däremot kvar under sina ursprungliga namn i Stockholm, med PayPal Pte Ltd som ägare. De hade följt med i affären om den nu hade blivit av.

Block, Stripe och Advent kontaktade PayPal gemensamt i april, men Block hoppade av innan budet lämnades in.

Vad som fällde budet

Budet låg på 60,50 dollar per aktie, drygt 53 miljarder dollar eller omkring 510 miljarder kronor, och blev känt den 15 juli. Premien var 28 procent och omkring 50 miljarder dollar i bankfinansiering från JPMorgan och Morgan Stanley var klar, enligt CNBC.

Enligt en person med insyn ansåg PayPals styrelse att budet undervärderade bolaget. Styrelsen vägde också in om finansieringen var säkrad, hur tillsynsmyndigheter skulle se på affären och hur lång tid ett godkännande kunde ta. PayPal hade inte formellt svarat på förslaget, uppgav två andra källor, enligt Reuters via Yahoo Finance.

Marknaden hade samtidigt prisat in ett högre bud. Aktien stängde på 62,27 dollar i tisdagens handel, nästan två dollar över budet. På fredagen föll den till 54,33 dollar.