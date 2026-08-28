Svenska iZettle kommer inte att byta ägare då riskkapitalbolaget Advent och betalbolaget Stripe har lagt ned sina planer.
PayPal-budet avblåst: iZettle byter inte ägare
Beskedet kommer två dagar efter att Dagens PS beskrev hur iZettle skulle byta ägare om Stripe fick köpa PayPal. Uppgifterna kommer från Bloomberg med hänvisning till personer med insyn. PayPal och Stripe avböjer att kommentera.
iZettle grundades 2010 i Stockholm av Jacob de Geer och Magnus Nilsson och köptes av PayPal 2018 för 2,2 miljarder dollar, omkring 19 miljarder kronor. Varumärket försvann i två steg, först till Zettle by PayPal i februari 2021 och sedan till PayPal Point of Sale i november år 2025.
Bolagen finns däremot kvar under sina ursprungliga namn i Stockholm, med PayPal Pte Ltd som ägare. De hade följt med i affären om den nu hade blivit av.
Block, Stripe och Advent kontaktade PayPal gemensamt i april, men Block hoppade av innan budet lämnades in.
Vad som fällde budet
Budet låg på 60,50 dollar per aktie, drygt 53 miljarder dollar eller omkring 510 miljarder kronor, och blev känt den 15 juli. Premien var 28 procent och omkring 50 miljarder dollar i bankfinansiering från JPMorgan och Morgan Stanley var klar, enligt CNBC.
Enligt en person med insyn ansåg PayPals styrelse att budet undervärderade bolaget. Styrelsen vägde också in om finansieringen var säkrad, hur tillsynsmyndigheter skulle se på affären och hur lång tid ett godkännande kunde ta. PayPal hade inte formellt svarat på förslaget, uppgav två andra källor, enligt Reuters via Yahoo Finance.
Marknaden hade samtidigt prisat in ett högre bud. Aktien stängde på 62,27 dollar i tisdagens handel, nästan två dollar över budet. På fredagen föll den till 54,33 dollar.
Problemet försvinner inte med budet
Det som gjorde PayPal attraktivt för uppköp kvarstår även efter att budet dragits tillbaka.
De digitala plånböckerna, alltså tjänsten som ligger mellan kortet och kassan när du betalar online eller i butik, var PayPal länge nästan ensamt om, men nu möter den marknaden uppförsbacke.
Analyshuset Bernstein uppskattar att bolagets andel av den marknaden låg kring 90 procent år 2017, men att den har sjunkit till omkring 40 procent. Apple Pay står i dag för omkring 20 procent av samma marknad.
Förklaringen är att Apple och Google kontrollerar operativsystemen och har plånboken förinstallerad i telefonen. PayPal måste övertyga varje användare att ladda ner en ny app.
Det syns också i tillväxten. Antalet amerikanska PayPal-användare ökade inte ens en procent i år, till 92,1 miljoner. Apple Pays användare beräknas uppgå till rivaliserande 90,5 miljoner samma år enligt prognosinstitutet eMarketer. Det innebär att försprånget i praktiken är borta.
Det är den utvecklingen som vd:n Enrique Lores måste vända utan budet nu. Han tillträdde den 1 mars 2026 och har inlett en omstöpning där omkring 20 procent av personalen ska bort under två till tre år.
Klarna påverkas inte
För svensk del förändras inte Klarnas koppling till Stripe. Klarna har en allians med Stripe som gör delbetalningar tillgängliga för Stripes handlare i 25 länder. Det som uteblir är att distributionspartnern samtidigt hade blivit ägare till konkurrenten PayPal Pay Later.
Klarnaaktien steg omkring 5 procent på fredagen till 14,66 dollar. Det är fortfarande drygt 60 procent under teckningskursen på 40 dollar från börsnoteringen i september 2025.
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