Efter miljardförlust, nu siktar Juni på banklicens

Kraftiga nedskärningar

I juni 2022 fyllde Juni på kassan med nästan en miljard, men samma år började det bli oroligt. Samma höst sas en tredjedel av personalen upp, när e-handelsmarknaden kraftigt svalnade.

Nu lägger Juni om strategin igen. Man har dragit sig tillbaka från den brittiska marknaden. Där föll intäkterna från 46 till 19 miljoner kronor under 2025, medan den svenska omsättningen istället ökade med 30 procent. En trend som även höll i sig under 2026.

Minskad risk

Enligt vd och medgrundare Samir El-Sabini har bolaget blivit mer restriktivt i sin utlåning och siktar istället på högre volymer i lägre riskklasser, det vill säga kunder med bättre återbetalningsförmåga.

Det syns tydligt i balansräkningen: lånefordringarna minskade från 388 till 170 miljoner kronor, vilket frigjort kapital och ökat kassan till cirka 154 miljoner kronor.

ANNONS

Bolaget uppger att man inte behöver ta in nytt kapital från ägarna och att målet är att bli fullvärdig bank inom det kommande året .

Högre kostnader och hårdare krav

Det som har hänt Juni speglar en bredare utmaning för fintech-branschen. Många bolag som växte snabbt under lågräntemiljön 2020–2021 har sedan dess fått anpassa sig till högre kapitalkostnader, striktare regelefterlevnad och investerare som ställer hårdare krav på lönsamhet snarare än enbart tillväxt.

Andra aktörer har valt en annan väg. Företagslånebolaget Qred, som liksom Juni riktar sig mot mindre företag, har istället profilerat sig som motpolen till branschens ”bränn pengar för tillväxt”-mentalitet och lyfter fram att man varit lönsamt praktiskt taget sedan starten 2015.

Var femte fintechbolag riskerar konkurs

Branschorganisationen SweFinTech har tidigare varnat för att vart femte svenskt fintechbolag riskerar konkurs, samtidigt som tillgången till grundläggande banktjänster för fintechaktörer försämrats påtagligt.

Gemensamt för många bolag i sektorn är att lågräntemiljön 2020–2021 drev fram snabb expansion finansierad av billigt riskkapital, medan högre räntor och mer försiktiga investerare sedan dess tvingat fram fokus på kärnverksamhet, kostnadskontroll och faktisk intjäning.

