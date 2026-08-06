Finska mjukvarubolaget Qt Group levererade på torsdagen ett klart starkare kvartal än väntat, mitt i en morgon då ännu en våg av AI-relaterad oro får halvledaraktier att falla i Asien. Bolaget, som är flitigt bevakat bland svenska teknikinvesterare via Avanza och Nordnet, håller samtidigt fast vid en oförändrad helårsprognos.
Finska Qt Group levererar rekordkvartal: samtidigt rasar AI-aktier i Asien
Qt Group redovisade ett justerat rörelseresultat (EBITA) på 9,3 miljoner euro för andra kvartalet. Det är ned från 11,6 miljoner euro samma period i fjol, men klart över analytikernas snittprognos på 6,2 miljoner euro.
Nettoomsättningen steg till 61,3 miljoner euro, från 51,2 miljoner euro året innan, och överträffade även den marknadens förväntningar på 56,7 miljoner euro. Den justerade rörelsemarginalen landade på 15,1 procent.
Oförändrad helårsprognos
Vinsten per aktie föll däremot till 0,09 euro, från 0,27 euro föregående år, till stor del på grund av omstruktureringskostnader.
Bolaget behöll sin helårsprognos oförändrad: en omsättningstillväxt på minst 10 procent och en justerad rörelsemarginal på minst 15 procent för 2026.
Qt Group välbevakat
Qt Group, noterat på Nasdaq Helsinki under kortnamnet QTCOM, utvecklar mjukvaruverktyg för användargränssnitt och plattformsoberoende apputveckling. Det är teknik som används av över 1,5 miljoner utvecklare världen över, från fordonsindustrin till medicinteknik.
Bolaget är sedan länge en av de mer bevakade nordiska teknikaktierna bland svenska privatsparare, med aktiva diskussionstrådar på både Avanzas och Nordnets sociala investerarforum.
Återkommande intäkter växer
Vd Juha Varelius konstaterar att den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsatt gör att många kunder tvekar inför större långsiktiga investeringar.
Samtidigt fortsätter bolagets återkommande licens- och abonnemangsintäkter att växa. Värdet av den återkommande faktureringen steg till 160,4 miljoner euro vid kvartalets slut, ett mått marknaden brukar se som en indikator på framtida intäkter.
Effektivisering pågår
Sedan april genomför Qt Group ett omfattande effektiviseringsprogram, som belastade kvartalets resultat med 4,3 miljoner euro men som på sikt väntas ge minst 20 miljoner euro i årliga besparingar globalt.
AI-oro i Asien
Rapporten kom samma morgon som ännu en våg av AI-relaterad börsoro sköljde över Asien, efter flera veckors kraftiga svängningar i halvledarsektorn drivna av oro för överinvesteringar i AI-infrastruktur och stigande konkurrens från kinesiska chiptillverkare.
Qt Group har ingen direkt exponering mot halvledartillverkning, men som mjukvarubolag med kunder inom just inbyggda system och fordonsteknik speglar dess försiktiga kundbeteende samma bredare osäkerhet som präglat teknikmarknaden under sommaren.