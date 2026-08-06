Finska Qt Group levererar rekordkvartal: samtidigt rasar AI-aktier i Asien

Qt Group välbevakat

Qt Group, noterat på Nasdaq Helsinki under kortnamnet QTCOM, utvecklar mjukvaruverktyg för användargränssnitt och plattformsoberoende apputveckling. Det är teknik som används av över 1,5 miljoner utvecklare världen över, från fordonsindustrin till medicinteknik.

Bolaget är sedan länge en av de mer bevakade nordiska teknikaktierna bland svenska privatsparare, med aktiva diskussionstrådar på både Avanzas och Nordnets sociala investerarforum.

Återkommande intäkter växer

Vd Juha Varelius konstaterar att den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsatt gör att många kunder tvekar inför större långsiktiga investeringar.

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Samtidigt fortsätter bolagets återkommande licens- och abonnemangsintäkter att växa. Värdet av den återkommande faktureringen steg till 160,4 miljoner euro vid kvartalets slut, ett mått marknaden brukar se som en indikator på framtida intäkter.

Effektivisering pågår

Sedan april genomför Qt Group ett omfattande effektiviseringsprogram, som belastade kvartalets resultat med 4,3 miljoner euro men som på sikt väntas ge minst 20 miljoner euro i årliga besparingar globalt.

AI-oro i Asien

Rapporten kom samma morgon som ännu en våg av AI-relaterad börsoro sköljde över Asien, efter flera veckors kraftiga svängningar i halvledarsektorn drivna av oro för överinvesteringar i AI-infrastruktur och stigande konkurrens från kinesiska chiptillverkare.

Qt Group har ingen direkt exponering mot halvledartillverkning, men som mjukvarubolag med kunder inom just inbyggda system och fordonsteknik speglar dess försiktiga kundbeteende samma bredare osäkerhet som präglat teknikmarknaden under sommaren.