KPA Pension shoppar tusentals bostäder i jätteaffär

Säljaren är SEB:s bostadsfonder Domestica I, III och IV. Det rör sig om ett bestånd med totalt 26 fastigheter spridda över attraktiva orter och beskrivs som en del av Folksamgruppens långsiktiga strategi att investera i hållbara och trygga boendemiljöer.

Merparten av fastigheterna ligger i Stockholm och Mälardalen samt Malmö och Lund med mindre inslag i Karlstad och Östersund. Fastigheterna är miljöcertifierade eller kommer att bli det och ska därigenom bidra till Folksamgruppens uppsatta klimatmål, enligt ett pressmeddelande.

KPA Pension: Helt i linje med målen

”För oss handlar det om att investera våra kunders pensionskapital på ett sätt som ger stabil avkastning över tid och samtidigt bidrar positivt till samhället. Moderna hyresbostäder i attraktiva regioner uppfyller båda dessa mål”, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Merparten av fastigheterna är byggda under de senaste 20 åren, vilket minimerar behovet av akuta och kostsamma renoveringar.

”Det är en portfölj med moderna bostäder i starka lägen och med hyresnivåer som står sig väl mot nyproduktion”, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör i Folksamgruppen.

Tillträdet är planerat till början av juni 2026. I processen har KPA och Folksamgruppen tagit hjälp av tunga rådgivare som Brick Advokat, Svalner Atlas Advisors och Anthesis. På säljsidan har Colliers, Magnusson och Causey Westling biträtt SEB-fonderna.

