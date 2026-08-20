Från en av Kinas rikaste till livstids fängelse. Evergrandes grundare Hui Ka Yan döms efter fastighetsjättens spektakulära kollaps.
Livstids fängelse för Evergrandes grundare
Han byggde upp ett av världens största fastighetsimperier och blev en av Asiens rikaste män. Nu har Hui Ka Yan, grundaren av den kollapsade kinesiska fastighetsjätten Evergrande, dömts till livstids fängelse, rapporterar världens stora medier, som BBC, Reuters och AP.
Domen föll på torsdagen i en domstol i Shenzhen, enligt kinesiska statliga medier. Hui Ka Yan döms för en rad ekonomiska brott kopplade till Evergrandes verksamhet. Han har bland annat erkänt brott som bedrägeri, förskingring av bolagets tillgångar, olaglig kapitalanskaffning och mutbrott.
Domstolen beslutade också att konfiskera hans personliga tillgångar.
Fallet markerar det dramatiska slutet på en av de mest spektakulära företagskrascherna i modern kinesisk historia.
Byggde ett skuldberg på 300 miljarder dollar
Evergrande var under många år en av Kinas största fastighetsutvecklare. Bolaget växte explosionsartat genom att låna enorma summor för att finansiera nya bostadsprojekt.
När fastighetsmarknaden bromsade in och den kinesiska staten började begränsa fastighetsbolagens skuldsättning sprack modellen.
Evergrande ställde in betalningar på sina skulder 2021. Bolaget hade då skulder på omkring 300 miljarder dollar och blev världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare.
Finansbedrägerier i miljardklassen
Enligt myndigheternas tidigare utredningar manipulerade Evergrande sina räkenskaper genom att blåsa upp intäkter och tillgångar samtidigt som skulder doldes.
AP rapporterar att bolaget ska ha överdrivit sina intäkter med omkring 80 miljarder dollar under 2019 och 2020.
Domstolen har nu också dömt flera andra personer med koppling till Evergrande. Flera tidigare chefer får fängelsestraff på upp till 18 år.
Evergrande och dess fastighetsbolag har dessutom dömts till mångmiljardböter.
Från fattig uppväxt till miljardär
Hui Ka Yan grundade Evergrande 1996 och byggde under de följande decennierna upp ett enormt fastighetsimperium.
Vid toppen av sin karriär var han en av Asiens rikaste personer. Reuters uppskattade hans förmögenhet till omkring 45 miljarder dollar 2017.
Evergrande nådde som störst en årlig försäljning på omkring 100 miljarder dollar.
Men expansionen byggde på en allt större skuldsättning. När finansieringen torkade ut började hela imperiet falla samman.
Evergrande försattes i likvidation i Hongkong 2024 efter att bolaget misslyckats med att få till en omstrukturering av sina skulder.
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