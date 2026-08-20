Livstids fängelse för Evergrandes grundare

Domen föll på torsdagen i en domstol i Shenzhen, enligt kinesiska statliga medier. Hui Ka Yan döms för en rad ekonomiska brott kopplade till Evergrandes verksamhet. Han har bland annat erkänt brott som bedrägeri, förskingring av bolagets tillgångar, olaglig kapitalanskaffning och mutbrott.

Domstolen beslutade också att konfiskera hans personliga tillgångar.

Fallet markerar det dramatiska slutet på en av de mest spektakulära företagskrascherna i modern kinesisk historia.

Byggde ett skuldberg på 300 miljarder dollar

Evergrande var under många år en av Kinas största fastighetsutvecklare. Bolaget växte explosionsartat genom att låna enorma summor för att finansiera nya bostadsprojekt.

När fastighetsmarknaden bromsade in och den kinesiska staten började begränsa fastighetsbolagens skuldsättning sprack modellen.

Evergrande ställde in betalningar på sina skulder 2021. Bolaget hade då skulder på omkring 300 miljarder dollar och blev världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare.