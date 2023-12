Fastighetsdöden fortsätter 2024

Fastigheter

Prada köper fastighet på Fifth Avenue för flera miljarder

Prada köper byggnaden där de har sin flaggskeppsbutik på ikoniska Fifth Avenue i New York för över 4,3 miljarder kronor. Fifth Avenue är en av New Yorks bästa shoppinggator. Här, på nummer 724, har Prada hyrt sin butikslokal sedan 1997, det rapporterar Bloomberg. Nu har det Hong Kong-listade italienska lyxmodebolaget gått med på att köpa …