Elva år och åtta månaders fängelse blev domen för en 47-årig kinesisk kvinna som låg bakom ett rekordbedrägeri av bitcoin och ledde fram till att brittisk polis kunde göra ett historiskt stort kryptovalutabeslag.
Fängelse för hjärnan bakom gigantisk bitcoin-bluff
Bitcoin för mer än 62 miljarder kronor beslagtogs och nu har kvinnan från Kina, som pekats ut som spindeln i nätet bakom bitcoinbedrägeriet, fått sin dom.
The Independent berättar att hon ska skaka galler i elva år och åtta månader för sitt brott.
Domen föll på tisdagen.
Hon har tidigare erkänt sig skyldig till penningtvätt och innehav och överföring av brottslig egendom, uppger tidningen.
128 000 offer i jätte-bitcoin-härvan
Kvinnan, som är kinesisk medborgare, fälldes för att ha lurat över 128 000 personer genom pyramidspel i hemlandet Kina mellan 2014 och 2017.
Efter det flydde hon till Storbritannien som internationell flykting och enligt The Independent höll hon sig undan lagens långa arm genom att resa runt i Europa och bo på lyxhotell.
Samtidigt förvarade hon de bitcoin-tillgångar som hon tillskansat sig olagligt genom bedrägerier.
I sex års tid lyckades hon gömma sig för polisen men förra året tog hennes frihet slut då hon arresterades.
Kvinnans medbrottslig dömd till fängelse
Kinesiskan har haft en landsman som medbrottslig och han dömdes på tisdagen till fyra år och elva månaders fängelse. Han har tidigare erkänt sig skyldig till överföring av brottslig egendom.
Sedan den kinesiska, kvinnliga storbedragaren kom till Storbritannien har hon fått hjälp av ytterligare en person att försöka starta ett nytt liv. Hon hyrde bland annat en exklusiv fastighet i Hampstead, London, efter att ljugit för mäklarbyrån om att hon drev en framgångsrik juvelererverksamhet.
När hon sedan gav sig ut på en påkostad sightseeing i Europa för att undkomma rättvisan överförde hon och sålde bitcoin i utbyte mot kontanter.
Reste och köpte lyxiga accessoarer för pengarna
För pengarna köpte hon bland annat dyra smycken men övervägde också att köpa egendom. Hon spenderade också, skriver The Independent, motsvarande nästan 1,5 miljoner kronor på två klockar i en lyxbutik i Schweiz.
2018 försökte hon även köpa en fastighet i London för motsvarande mer än 155 miljoner kronor. I ungefär samma veva underrättades brittiska myndigheter om hennes kriminella förehavanden.
När brittisk polis i oktober 2018 skulle göra husrannsakan i hennes hem i Hampstead uppgav hon falskt namn. I samband med det gjordes stora bitcoinbeslag men hon greps inte.
I stället flydde hon landet efter polisens razzia innan hon ringades in och kunde gripas och ställas inför skranket.
Hennes kvinnliga medhjälpare i Storbritannien har även hon dömts till fängelse: Sex år och åtta månader.
Hon fälldes för penningtvätt.
