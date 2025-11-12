Fängelse för hjärnan bakom gigantisk bitcoin-bluff

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Bitcoin för mer än 62 miljarder kronor beslagtogs och nu har kvinnan från Kina, som pekats ut som spindeln i nätet bakom bitcoinbedrägeriet, fått sin dom.

The Independent berättar att hon ska skaka galler i elva år och åtta månader för sitt brott.

Domen föll på tisdagen.

Hon har tidigare erkänt sig skyldig till penningtvätt och innehav och överföring av brottslig egendom, uppger tidningen.

128 000 offer i jätte-bitcoin-härvan

Kvinnan, som är kinesisk medborgare, fälldes för att ha lurat över 128 000 personer genom pyramidspel i hemlandet Kina mellan 2014 och 2017.

Efter det flydde hon till Storbritannien som internationell flykting och enligt The Independent höll hon sig undan lagens långa arm genom att resa runt i Europa och bo på lyxhotell.

Samtidigt förvarade hon de bitcoin-tillgångar som hon tillskansat sig olagligt genom bedrägerier.

I sex års tid lyckades hon gömma sig för polisen men förra året tog hennes frihet slut då hon arresterades.