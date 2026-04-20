Fängelse av hovrätten – HD lämnar ny dom om Birgitte Bonnesen

Hon åtalades 2022 för att ha spridit vilseledande uppgifter om Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Estland. Hovrätten bedömde att Birgitte Bonnesen har lämnat vilseledande uppgifter när hon intervjuades av Svenska Dagbladet och TT när Swedbank släppte sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Fick prövningstillstånd

Bonnesen höll inte med och överklagade till Högsta domstolen – och fick prövningstillstånd. Eftersom att rättsfallet pågår har domen inte vunnit laga kraft.

I början av mars i år hölls huvudförhandling i Högsta domstolen under två dagar. På tisdagen meddelar Sveriges högsta juridiska instans sin dom.

Hon begär att frikännas.

”Vilket ansvar har en intervjuad person för det som journalisten väljer att publicera? Det tror jag är den riktiga prejudikatfrågan”, säger Per E Samuelson, Bonnesens advokat, till TT.

Kritik mot arvodet

Dagens Juridik uppmärksammar också att det Birgitte Bonnesens försvarare har begärt över 2,2 miljoner kronor för sitt arbete med målet i Högsta domstolen. Det anser Riksåklagaren är för mycket.

”I förhållande till vad som krävts för att tillvarata Birgitte Bonnesens rätt i Högsta domstolen är enligt min uppfattning den yrkade kostnaden för nedlagt arbete inte skäligen motiverad”, skrev RÅ i ett yttrande.

Domen kommer 8.45 på tisdagen den 20 april 2026.

