Familjen Wallenberg överväger egen krutfabrik

Motor

Renault toppar i Europa men vi köper mer kinesiskt

Renault Clio är den bilmodell som säljer bäst i Europa just nu, men samtidigt visar statistiken en kraftig ökning för kinesiska bilar. Färsk statistik visar att Renault är tillbaka på tronen efter fem år. Renault Clio var den bäst säljande bilmodellen i Europa under förra månaden med Dacia Sandero so tvåa och Peugeot 208 som …