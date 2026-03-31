Nya siffror: Iran-kriget höjer inflationen

Ekonomer som Reuters talat med hade väntat sig en nivå något över, på 2,6 procent.

Dagens siffra är en ökning från 1,9 procent i februari och innebär att inflationstakten nu är en bit över ECB:s mål på 2 procent.

Det är preliminära siffror Eurostat nu redovisar, men de lär vara på korrekt nivå.

Energipriserna avgörande

Ökningen återspeglar den kraftiga ökning av energipriserna som skett sedan USA och Israel startade sitt krig mot Iran 28 februari.

Eurostat säger att energikomponenten i inflationsdata stigit från -3,1 procent i februari till 4,9 procent i mars.

Inflationen drivs även av tjänstesektorn med 3,2 procent och livsmedel, alkohol och tobak som stiger 2,4 procent.

