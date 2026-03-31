Inflationen inom eurozonen stiger och hamnar för mars på 2,5 procent. Det är energikostnaderna i spåret av Irak-kriget som styr.
Nya siffror: Iran-kriget höjer inflationen
Att Europeiska centralbanken, ECB, nu redovisar en inflation för eurozonen på 2,5 procent för mars, kommer inte som någon överraskning sett till senaste tidens utveckling.
Ekonomer som Reuters talat med hade väntat sig en nivå något över, på 2,6 procent.
Dagens siffra är en ökning från 1,9 procent i februari och innebär att inflationstakten nu är en bit över ECB:s mål på 2 procent.
Det är preliminära siffror Eurostat nu redovisar, men de lär vara på korrekt nivå.
Energipriserna avgörande
Ökningen återspeglar den kraftiga ökning av energipriserna som skett sedan USA och Israel startade sitt krig mot Iran 28 februari.
Eurostat säger att energikomponenten i inflationsdata stigit från -3,1 procent i februari till 4,9 procent i mars.
Inflationen drivs även av tjänstesektorn med 3,2 procent och livsmedel, alkohol och tobak som stiger 2,4 procent.
Räntehöjningar aktuella
ECB:s ordförande Christine Lagarde sade förra veckan att centralbanken noga följer regionala data och skulle svara med räntehöjningar om det behövs, även om en inflationsökning skulle visa sig vara kortvarig.
Centralbanken har redan reviderat sina tillväxt- och inflationsprognoser på medellång sikt.
Nu väntar man sig en ekonomisk tillväxt på 0,9 procent under 2026 och en genomsnittlig inflation på 2,6 procent.
Driver i fel riktning
Dagens inflationsrapport är ytterligare bränsle till den brasa som talar om en hotande nedgång för eurozonen.
Ekonomi, konsumentförtroende, sysselsättning och tillväxt drabbas alla av USA:s krig mot Iran, ett krig CNBC sammanfattar att EU ser som ”ett USA-valt krig mer än en nödvändighet”.