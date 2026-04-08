När världen skakar är det viktigt att ha is i magen. Disciplin är den bästa egenskapen för framgångsrika investerare enligt en finansexpert.
Experten: Disciplin är det viktigaste för framgångsrika investerare
Det har varit volatila börser på sistone och det globala finansiella klimatet med kriget i Mellanöstern har fått svenskar att vilja hålla hårt i plånboken framöver.
Det sker i ett läge där 2026 på papperet borde bli ett bättre ekonomiskt år. Skattelättnader ger mer i plånboken beroende på yrke, lönerna stiger och matmomsen har halverats.
Trump skakar om börsen
Donald Trumps hot om att radera Iran från kartan har fått oljepriset att skjuta i höjden och börserna att skaka ytterligare.
Som investerare är det inte lätt att veta hur man ska agera i tider som dessa men enligt en finansexpert är det viktigt att sitta lugnt i båten när det stormar runt omkring.
Den amerikanske finansielle rådgivaren Dennis D. Coughlin har arbetat med finans sedan mitten av 90-talet.
Disciplin för investerare
Hans viktigaste tips till investerare är disciplin.
”Disciplin är den mest oglamorösa delen av investeringar. Det är tråkigt, och mitt i en kris känns det passivt. Men i verkligheten är det en av de mest aktiva och svåra sakerna en människa kan göra – att upprätthålla disciplin inför en fallande marknad”, säger Dennis D. Coughlin enligt Kiplinger.
”Det är grunden för rikedom.”
Råd till investerare
Han har varier en finansiell expert i över 30 år och har sett de flesta utvecklingarna och händelserna på börsen. Han har sett hur investerare har agerat och inte agerat inför globala händelser.
Rådgivaren inser att det sker mycket på världsscenen just nu, men det gäller som investerare se igenom det hela.
”Det känns som att vi lever i unikt farliga tider, men om du tillbringar tillräckligt länge i finansbranschen kommer du att se ett tydligt mönster i händelserna – och den kvalitet som hjälper investerare att rida ut stormen”, säger han och tillägger att han har följt de stora dipparna på börsen under de senaste decennierna – ”jag har varit vittne till dessa samtal i nästan 30 år. Jag har sett orostiderna skifta från ’Japan Inc.’-rädslan i början av 90-talet till dotcom-euforin, den existentiella rädslan för den stora recessionen och den rena förvirringen kring inflationsökningen efter pandemin.”
Sitt lugnt i båten
Han har dock sett ett mönster genom kriserna, och det är ofta när man som investerare tappar tålamodet eller temperamentet som man också förlorar sina pengar på börsen – ”rädsla, girighet och panik är de dyraste känslorna en investerare kan ha”.
Is i magen, disciplin, gäller med andra ord även där världen verkar vara upp-och-ner som den är för närvarande.
Tryck inte på sälj-knappen bara för att Trump säger att han ska bomba Iran tillbaka till ”stenåldern”.
”Just nu är luften tjock av en välbekant oro”, säger Dennis D. Coughlin men tillägger att det har sett likadant ut många gånger tidigare.
Igen, sitt lugnt i båten och drabbas inte av panik.
Det kommer lösa sig.
