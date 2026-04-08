Experten: Disciplin är det viktigaste för framgångsrika investerare

Disciplin för investerare

Hans viktigaste tips till investerare är disciplin.

”Disciplin är den mest oglamorösa delen av investeringar. Det är tråkigt, och mitt i en kris känns det passivt. Men i verkligheten är det en av de mest aktiva och svåra sakerna en människa kan göra – att upprätthålla disciplin inför en fallande marknad”, säger Dennis D. Coughlin enligt Kiplinger.



”Det är grunden för rikedom.”

Donald Trump och Iran trummar ut vitt skilda budskap, vilket gör att investerare har svårt att veta vilken fot de ska stå på. (Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP/TT)

Råd till investerare

Han har varier en finansiell expert i över 30 år och har sett de flesta utvecklingarna och händelserna på börsen. Han har sett hur investerare har agerat och inte agerat inför globala händelser.

Rådgivaren inser att det sker mycket på världsscenen just nu, men det gäller som investerare se igenom det hela.

”Det känns som att vi lever i unikt farliga tider, men om du tillbringar tillräckligt länge i finansbranschen kommer du att se ett tydligt mönster i händelserna – och den kvalitet som hjälper investerare att rida ut stormen”, säger han och tillägger att han har följt de stora dipparna på börsen under de senaste decennierna – ”jag har varit vittne till dessa samtal i nästan 30 år. Jag har sett orostiderna skifta från ’Japan Inc.’-rädslan i början av 90-talet till dotcom-euforin, den existentiella rädslan för den stora recessionen och den rena förvirringen kring inflationsökningen efter pandemin.”

Sitt lugnt i båten

Han har dock sett ett mönster genom kriserna, och det är ofta när man som investerare tappar tålamodet eller temperamentet som man också förlorar sina pengar på börsen – ”rädsla, girighet och panik är de dyraste känslorna en investerare kan ha”.

Is i magen, disciplin, gäller med andra ord även där världen verkar vara upp-och-ner som den är för närvarande.

Tryck inte på sälj-knappen bara för att Trump säger att han ska bomba Iran tillbaka till ”stenåldern”.

”Just nu är luften tjock av en välbekant oro”, säger Dennis D. Coughlin men tillägger att det har sett likadant ut många gånger tidigare.

Igen, sitt lugnt i båten och drabbas inte av panik.

Det kommer lösa sig.

