Européer som vill spara sina pengar i fonder och aktier investerar ofta i globalfonder. Det innebär i praktiken amerikanska AI-bolag – och de europeiska motsvarigheterna får inte tillgång till kapitalet.
Europeiska hushåll finansierar USA:s AI-boom – det vill ECB ändra på
Europeiska sparare bidrar i allt högre grad till finansieringen av den amerikanska AI-expansionen.
Enligt Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde hade hushåll i euroområdet omkring 440 miljarder euro investerade i amerikanska teknikbolag.
Utvecklingen speglar en större obalans mellan Europa och USA, menar experter.
Mycket pengar på bankkonton
Medan amerikanska teknikbolag leder utvecklingen inom artificiell intelligens har europeiska hushåll begränsade möjligheter att investera i motsvarande bolag på hemmaplan, skriver Euronews om situationen.
Euroområdets hushåll hade omkring 10 000 miljarder euro på bankkonton i maj 2026, enligt en analys från ECB.
Ungefär en tredjedel av hushållens finansiella tillgångar består av bankinlåning, jämfört med 11 procent i USA.
Omkring 80 procent av hushållen i euroområdet äger inga aktier, obligationer eller investeringsfonder.
Bristande kunskaper, låg tillit till finansmarknaden och oro för risker bidrar till det låga aktieägandet. Samtidigt är en stor del av hushållens förmögenheter bunden i bostäder.
Stora investeringar i infrastrukturen
För de europeiska sparare som vill få exponering mot AI blir amerikanska bolag ofta det naturliga valet.
De stora teknikbolagen har haft en stark utveckling på börsen och erbjuder tillgång till en sektor där Europa har färre alternativ.
Europeiskt kapital finansierar även AI-expansionen genom obligationsmarknaden. Amerikanska teknikjättar lånar stora summor för att bygga datacenter, köpa avancerade chip och säkra tillgången till el och nätverksinfrastruktur.
De största amerikanska moln- och AI-bolagen väntas investera mer än 1 000 miljarder dollar i anläggningar och infrastruktur fram till 2028, enligt ECB:s analys.
Under förra året emitterade bolagen över 100 miljarder dollar i obligationer. Europeiska pensionsfonder, försäkringsbolag och andra investerare köper delar av dessa lån.
Det innebär att europeiska sparare bidrar till den amerikanska AI-boomen både genom aktiemarknaden och genom utlåning.
Läs mer: Trump till nytt angrepp mot krav på AI-broms. Realtid
Svårare att investera i Europa
Samtidigt har Europa ett betydande underskott på AI-infrastruktur. USA står för omkring 75 procent av världens datorkapacitet för AI, medan Europa står för cirka 5 procent.
EU-kommissionen bedömer att det kan krävas investeringar på upp till 600 miljarder euro för att bygga ut den europeiska datacenterkapaciteten fram till 2036.
Europa har en del lovande AI-bolag, men många är inte på börsen. Det begränsar vanliga sparares möjligheter att investera direkt i dem.
EU försöker därför stärka kapitalmarknaderna genom satsningen på Savings and Investments Union.
Målet är att göra det enklare för hushåll att investera och för europeiska företag att få tillgång till kapital. En större andel europeiska besparingar kan därmed kanaliseras till inhemska teknikbolag.
Läs mer: Intäktschock för konsultjätten – krymper för första gången på 20 år. Realtid