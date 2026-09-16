Europeiska hushåll finansierar USA:s AI-boom – det vill ECB ändra på

Stora investeringar i infrastrukturen

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För de europeiska sparare som vill få exponering mot AI blir amerikanska bolag ofta det naturliga valet.

De stora teknikbolagen har haft en stark utveckling på börsen och erbjuder tillgång till en sektor där Europa har färre alternativ.

Europeiskt kapital finansierar även AI-expansionen genom obligationsmarknaden. Amerikanska teknikjättar lånar stora summor för att bygga datacenter, köpa avancerade chip och säkra tillgången till el och nätverksinfrastruktur.

De största amerikanska moln- och AI-bolagen väntas investera mer än 1 000 miljarder dollar i anläggningar och infrastruktur fram till 2028, enligt ECB:s analys.

Under förra året emitterade bolagen över 100 miljarder dollar i obligationer. Europeiska pensionsfonder, försäkringsbolag och andra investerare köper delar av dessa lån.

Det innebär att europeiska sparare bidrar till den amerikanska AI-boomen både genom aktiemarknaden och genom utlåning.

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Svårare att investera i Europa

Samtidigt har Europa ett betydande underskott på AI-infrastruktur. USA står för omkring 75 procent av världens datorkapacitet för AI, medan Europa står för cirka 5 procent.

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EU-kommissionen bedömer att det kan krävas investeringar på upp till 600 miljarder euro för att bygga ut den europeiska datacenterkapaciteten fram till 2036.

Europa har en del lovande AI-bolag, men många är inte på börsen. Det begränsar vanliga sparares möjligheter att investera direkt i dem.

EU försöker därför stärka kapitalmarknaderna genom satsningen på Savings and Investments Union.

Målet är att göra det enklare för hushåll att investera och för europeiska företag att få tillgång till kapital. En större andel europeiska besparingar kan därmed kanaliseras till inhemska teknikbolag.

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