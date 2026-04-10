Europeisk AI-jätte på gång – sammanslagning nära

Försöker stärka positionen

Bolaget pekar samtidigt på sina internationella expansionsplaner och den teknikallians som nyligen etablerats mellan Tyskland och Kanada. Cohere har inte kommenterat uppgifterna.

Enligt uppgifter inleddes samtalen tidigare i år, med en struktur där det nya bolaget kan få dubbla huvudkontor, skriver Reuters.

Syftet är att kombinera resurser och kompetens i en tid då konkurrensen inom AI intensifieras snabbt.

Bakgrunden är att Europa försöker stärka sin position i den globala AI-kapplöpningen, där USA och Kina länge dominerat utvecklingen. Även Indien har på senare tid etablerat sig som en betydande aktör.

Uppmärksammad startup

Aleph Alpha var tidigare ett av Tysklands mest uppmärksammade AI-startups, med investeringar från bland annat SAP och Deutsche Bank.

Bolaget sågs länge som ett europeiskt alternativ till OpenAI. Under det senaste året har dock strategin förändrats, och fokus har skiftat från stora språkmodeller till mer nischade företagslösningar.

Samtidigt har Tyskland intensifierat sina satsningar på AI. Regeringen har presenterat planer för att kraftigt öka investeringarna och bygga ut datakapaciteten fram till 2030.

Läs mer: Anställda protesterar i tysthet – vill inte använda AI. Realtid