Aleph Alpha startades som ett tyskt svar på OpenAI, men har haft svårt att nå samma höjder. Nu är man nära en sammanslagning som kan ge eko i techvärlden.
Europeisk AI-jätte på gång – sammanslagning nära
Det tyska AI-bolaget Aleph Alpha för samtal om en möjlig sammanslagning med kanadensiska Cohere, enligt uppgifter från tyska medier.
Förhandlingarna uppges vara långt gångna och stöds politiskt från båda länderna.
Enligt rapporterna ser regeringar i både Tyskland och Kanada sammanslagningen som ett strategiskt steg för att stärka samarbetet inom artificiell intelligens.
Ses som en viktig signal
Den tyska staten överväger att agera ankarkund till det sammanslagna bolaget, med möjlighet till framtida finansiellt deltagande.
Tysklands digitalminister Karsten Wildberger lyfter fram affären som en potentiellt viktig signal om internationellt samarbete inom en sektor som blivit allt mer geopolitisk.
Ambitionen är att skapa en stark aktör som kan konkurrera globalt, skriver tyska Manager-magazin.de.
Aleph Alpha har inte bekräftat detaljerna men framhåller att diskussioner om partnerskap och samarbeten är en naturlig del av branschen.
Försöker stärka positionen
Bolaget pekar samtidigt på sina internationella expansionsplaner och den teknikallians som nyligen etablerats mellan Tyskland och Kanada. Cohere har inte kommenterat uppgifterna.
Enligt uppgifter inleddes samtalen tidigare i år, med en struktur där det nya bolaget kan få dubbla huvudkontor, skriver Reuters.
Syftet är att kombinera resurser och kompetens i en tid då konkurrensen inom AI intensifieras snabbt.
Bakgrunden är att Europa försöker stärka sin position i den globala AI-kapplöpningen, där USA och Kina länge dominerat utvecklingen. Även Indien har på senare tid etablerat sig som en betydande aktör.
Uppmärksammad startup
Aleph Alpha var tidigare ett av Tysklands mest uppmärksammade AI-startups, med investeringar från bland annat SAP och Deutsche Bank.
Bolaget sågs länge som ett europeiskt alternativ till OpenAI. Under det senaste året har dock strategin förändrats, och fokus har skiftat från stora språkmodeller till mer nischade företagslösningar.
Samtidigt har Tyskland intensifierat sina satsningar på AI. Regeringen har presenterat planer för att kraftigt öka investeringarna och bygga ut datakapaciteten fram till 2030.
Läs mer: Anställda protesterar i tysthet – vill inte använda AI. Realtid