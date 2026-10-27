Europas största bank ökar vinsten kraftigt – faller ändå

Intäkterna ökade med 5 procent till 18,6 miljarder dollar, men nådde inte upp till analytikernas prognos på 19 miljarder dollar, rapporterar Reuters.

Tillväxten för kapitalförvaltning bromsar in

Sämre än prognos får bolagets aktie att falla. På Hongkongbörsen tappar aktien 7 procent, och terminskontrakten indikerar en tuff börsdag även i London där bolagets primära listning finns.

En förklaring till den missade prognosen är att tillväxten inom kapitalförvaltningen har bromsat in. Intäkterna i divisionen låg stilla på 2,7 miljarder dollar, efter ökningar på 15 respektive 23 procent under årets två första kvartal.

Kreditförlusterna minskade med 17 procent till 800 miljoner dollar till följd av lägre kostnader kopplade till fastighetssektorn i Hongkong.

Under vd Georges Elhedery genomför HSBC en omfattande omstrukturering med målet att förenkla verksamheten och koncentrera resurserna till de viktigaste marknaderna, framför allt Storbritannien och Hongkong. Banken har också styrt om delar av investmentbanken mot Asien och Mellanöstern.

Nedskärningar och återköp av aktie

Trots de fina vinsterna väntar också nedskärningar – HSBC räknar med att nå årliga kostnadsbesparingar på 2 miljarder dollar vid årets slut. Banken planerar dessutom personalnedskärningar inom kapitalförvaltningen och ökar användningen av artificiell intelligens.

Pengarna ska istället satsas på aktieåterköp på upp till 1 miljard dollar och en kvartalsutdelning på 10 cent per aktie. De stora återköpen har syftet att hjälpa till att driva upp aktiekursen, men dagens fall raderade halva årets uppgång för aktien som nu bara är upp 7 procent för året.

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