Europa väljer guld igen – kan bli nytt prisrally

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Globala börshandlade guldfonder tog in omkring 3 miljarder dollar i juli, enligt World Gold Council. Det bröt en period på två månader med nettoutflöden.

Samtidigt ökade fondernas totala guldinnehav med 23 ton till 4 068 ton.

Europa går i bräschen

Återhämtningen leds av europeiska investerare. Guldfonder i Europa tog in omkring 2 miljarder dollar under juli, vilket var det näst starkaste månadsinflödet hittills i år, skriver Business Insider.

I Nordamerika var utvecklingen betydligt svagare. Där uppgick inflödet till endast 71 miljoner dollar. Regionen var samtidigt den enda som fortfarande hade nettoutflöden från guldfonder under månaden.

Asiatiska fonder köpte guld för omkring 616 miljoner dollar.

Utvecklingen innebär att västerländska investerare fortfarande har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på guldmarknaden.

En bredare återkomst, framför allt från nordamerikanska investerare, skulle kunna ge ytterligare stöd åt priserna.

Läs mer: Kartellerna byter fokus – från kokain till guld. Realtid