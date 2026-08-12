Efter det rekordsvaga kvartalet har guldpriset börjat röra sig uppåt igen. Det är europeiska investerare som är mest sugna, och frågan är om de får med sig amerikanerna.
Europa väljer guld igen – kan bli nytt prisrally
Guldinvesterare börjar återvända till marknaden efter två månader med utflöden. Det kan ge nytt stöd åt den återhämtning som ägt rum efter årets kraftiga nedgång.
Globala börshandlade guldfonder tog in omkring 3 miljarder dollar i juli, enligt World Gold Council. Det bröt en period på två månader med nettoutflöden.
Samtidigt ökade fondernas totala guldinnehav med 23 ton till 4 068 ton.
Europa går i bräschen
Återhämtningen leds av europeiska investerare. Guldfonder i Europa tog in omkring 2 miljarder dollar under juli, vilket var det näst starkaste månadsinflödet hittills i år, skriver Business Insider.
I Nordamerika var utvecklingen betydligt svagare. Där uppgick inflödet till endast 71 miljoner dollar. Regionen var samtidigt den enda som fortfarande hade nettoutflöden från guldfonder under månaden.
Asiatiska fonder köpte guld för omkring 616 miljoner dollar.
Utvecklingen innebär att västerländska investerare fortfarande har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på guldmarknaden.
En bredare återkomst, framför allt från nordamerikanska investerare, skulle kunna ge ytterligare stöd åt priserna.
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Långt ifrån toppnivån
Spotpriset på guld låg på omkring 4 400 dollar per troy ounce på onsdagen.
Priset har stigit omkring 9 procent hittills i augusti, men ligger fortfarande omkring 21 procent under rekordnivån på nära 5 600 dollar som noterades i slutet av januari.
Sedan årsskiftet är guldet ned omkring 2 procent.
Efter rekorduppgången i början av året föll guldpriset kraftigt. Högre obligationsräntor och en starkare dollar gjorde guldet mindre attraktivt för investerare.
Nedgången fick samtidigt flera analytiker på Wall Street att sänka sina tidigare mycket optimistiska prognoser.
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Kan vända uppåt i Nordamerika
Andra delar av marknaden fortsatte däremot att ge stöd. Centralbanker och asiatiska investerare fortsatte att köpa guld även när västerländska kapitalförvaltare drog ned sina investeringar.
Nu finns tecken på att även västerländsk efterfrågan börjar återhämta sig. Enligt råvaruanalytiker på Saxo är efterfrågan åter på väg att bli bredare.
Om nordamerikanska investerare återvänder i större omfattning kan det bli en viktig drivkraft för guldpriset.
Samtidigt visar de begränsade inflödena i juli att en stor del av den potentiella västerländska efterfrågan fortfarande står vid sidlinjen.
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