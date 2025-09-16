Dagens PS
EU-uppdraget: Krossa Kinas dominans

Satsar på magnetfabrik nära ryska gränsen
Ursula von der Leyen och Kaja Kallas, då premiärminister i Estland, i dag i EU-kommissionen, vid gränsen mellan Estland och Ryssland. (Foto: Sergei Stepanov/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

EU tar steg mot att bryta beroendet av Kina för sällsynta jordartsmetaller. Det sker bland annat i estländska Narva.

Danskarna var här redan 1219, anlade borgen Narva 1259 och sålde den till tyskarna 1346. Sedan intogs Narva av ryssarna 1558, men kom så under svenskt beskydd.
1659 brann hela staden ned och fick inte tillbaka sin forna glans sedan återuppbyggnaden gått långsamt.

Det fick svenske generalguvernören Otto Wilhelm von Fersen att senare beskriva Narva som varande i ett ”mechta eländigt och slätt tillståndh”.

Viktig för EU:s omställning

Det skulle knappast bli betyget i dag. Nu är Narva ett nav i EU:s gröna omställning och arbete för att komma ur beroendet av Kina när det gäller sällsynta jordartsmetaller.

I Narva har Europas första produktionsanläggning öppnats för att leverera magneter till över en miljon elfordon och 1 000 havsbaserade vindkraftverk varje år, skriver Euronews.

Den nya anläggningen har byggts av ett kanadensiskt företag med EU-stöd och ses av EU-kommissionen som en milstolpe. I dag täcks mer än 90 procent av efterfrågan på permanentmagneter inom EU av import från Kina.

Floden som skiljer Estland och Ryssland. Till vänster estländska Narva och till höger ryska Ivangorod, båda med sina fästningar i centrum. (Foto: Jim Heintz/AP-TT)
2 000 ton per år

Fabriken i Narva får en årskapacitet på cirka 2 000 ton magnetblock och magneter byggs enligt specifikation för den europeiska bilindustrin och tillverkare av vindkraftsenheter.

Det kanadensiska företaget bedriver sedan tidigare en separationsanläggning för sällsynta jordarbetsmetaller i närliggande Sillamäe.

Det är ändå en relativt billig investering. Motsvarande 820 miljoner kronor har satsats i projektet, varav 44 miljoner kronor kommit ur EU:s omställningsfond och resten från privata källor.

Prognosen är att man på sikt ska skapa 1 000 jobb i fabriksprojektet på sikt.

Läget har avskräckt

För Narva är magnetfabriken en vändpunkt. Stadens läge, nära gränsen till Ryssland, har avskräckt investerare men EU har anslagit motsvarande nästan 3,9 miljarder kronor till regionen.

”Den här typen av fabrik kommer att skapa nya industriföretag. Jag är väldigt, väldigt tacksam mot de kanadensiska investerare som hade förtroendet att göra satsningen här”, säger Narvas borgmästare Katri Raik hos Euronews.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

