EU-uppdraget: Krossa Kinas dominans

Danskarna var här redan 1219, anlade borgen Narva 1259 och sålde den till tyskarna 1346. Sedan intogs Narva av ryssarna 1558, men kom så under svenskt beskydd.

1659 brann hela staden ned och fick inte tillbaka sin forna glans sedan återuppbyggnaden gått långsamt.

Det fick svenske generalguvernören Otto Wilhelm von Fersen att senare beskriva Narva som varande i ett ”mechta eländigt och slätt tillståndh”.

Viktig för EU:s omställning

Det skulle knappast bli betyget i dag. Nu är Narva ett nav i EU:s gröna omställning och arbete för att komma ur beroendet av Kina när det gäller sällsynta jordartsmetaller.

I Narva har Europas första produktionsanläggning öppnats för att leverera magneter till över en miljon elfordon och 1 000 havsbaserade vindkraftverk varje år, skriver Euronews.

Den nya anläggningen har byggts av ett kanadensiskt företag med EU-stöd och ses av EU-kommissionen som en milstolpe. I dag täcks mer än 90 procent av efterfrågan på permanentmagneter inom EU av import från Kina.

Floden som skiljer Estland och Ryssland. Till vänster estländska Narva och till höger ryska Ivangorod, båda med sina fästningar i centrum. (Foto: Jim Heintz/AP-TT)