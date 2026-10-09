EU-länder överens om börsövervakning
EU-länderna är överens om hur de vill att finansmarknaden ska övervakas. Fast EU-kommissionen är kritisk.
Frankrikes finansminister Roland Lescure citerar och travesterar engelska fotbollslegendaren Gary Lineker i sin kommentar om fredagens uppgörelse i Luxemburg.
EU är ett spel med 27 (länder) som ofta pågår längre än 90 minuter och där EU till sist är vinnaren, säger Lescure om kompromissen kring befogenheten för EU-myndigheten Esma i Paris.
EU:s kapitalmarknadskommissionär Maria Luis Albuquerque gillar dock inte att flera stora instanser undantas och hoppas att EU-ländernas linje ska ändras efter förhandlingar med EU-parlamentet.
Nedskalningen sänder fel signaler, säger Albuquerque.
Uppgörelsen ingår i arbetet med att skapa en ”spar- och investeringsunion” för att få loss mer privat kapital till satsningar i Europa.