EU-länder överens om börsövervakning

Frankrikes finansminister Roland Lescure citerar och travesterar engelska fotbollslegendaren Gary Lineker i sin kommentar om fredagens uppgörelse i Luxemburg.

EU-länderna är överens om hur de vill att finansmarknaden ska övervakas. Fast EU-kommissionen är kritisk.

Frankrikes finansminister Roland Lescure citerar och travesterar engelska fotbollslegendaren Gary Lineker i sin kommentar om fredagens uppgörelse i Luxemburg.