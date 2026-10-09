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Börs & Finans

EU-länder överens om börsövervakning

Frankrikes finansminister Roland Lescure vid G20-mötet i USA i augusti. Arkivbild.
Frankrikes finansminister Roland Lescure vid G20-mötet i USA i augusti. Foto: Gerald Herbert/AP/TT
Frankrikes finansminister Roland Lescure citerar och travesterar engelska fotbollslegendaren Gary Lineker i sin kommentar om fredagens uppgörelse i Luxemburg.

EU-länderna är överens om hur de vill att finansmarknaden ska övervakas. Fast EU-kommissionen är kritisk.

Frankrikes finansminister Roland Lescure citerar och travesterar engelska fotbollslegendaren Gary Lineker i sin kommentar om fredagens uppgörelse i Luxemburg.

EU är ett spel med 27 (länder) som ofta pågår längre än 90 minuter och där EU till sist är vinnaren, säger Lescure om kompromissen kring befogenheten för EU-myndigheten Esma i Paris.

EU:s kapitalmarknadskommissionär Maria Luis Albuquerque gillar dock inte att flera stora instanser undantas och hoppas att EU-ländernas linje ska ändras efter förhandlingar med EU-parlamentet.

Nedskalningen sänder fel signaler, säger Albuquerque.

Uppgörelsen ingår i arbetet med att skapa en ”spar- och investeringsunion” för att få loss mer privat kapital till satsningar i Europa.

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