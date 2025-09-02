Dagens PS
Ekonomichefer svänger om AI: Algoritmen ska bli kassako

Sven Nordquist
Sven Nordquist, Sverigechef på Salesforce, ser en lovande utveckling för användningen av AI i svenska företag. (Foto: Salesfoce / Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Företagens finanschefer har länge betraktat AI som ett sätt att få ner kostnaderna. Men en ny global undersökning från Salesforce visar ett skifte.

Ekonomicheferna ser inte längre bara minskade kostnader. Tre av fyra tror nu att AI i stället driver tillväxt. Det är en tydlig signal om att tekniken har lämnat det experimentella stadiet.

Från försiktiga till offensiva

För bara fem år sedan uppgav 70 procent av finanscheferna att de höll sig till en konservativ strategi. I dag är siffran nere på 4 procent. Allt fler har börjat investera i AI-lösningar för bolagen.

I snitt lägger ekonomicheferna nu en fjärdedel av sina AI-budgetar på så kallad ”agentisk AI”, digitala medarbetare som självständigt kan utföra vissa rutinuppgifter och strategiska analyser. 74 procent av de tillfrågade tror att dessa AI-agenter inte bara skär kostnader, utan också ökar intäkterna.

”Företagsledare och finanschefer är idag bättre på att kvantifiera AI-investeringarnas värde och kan se hur teknologin gör skillnad på såväl översta som nedersta raden. Det tycker jag är ett bevis på att företagens sätt att arbeta med AI- och agentteknik har mognat”, säger Salesforce Sverigechef Sven Nordquist till Dagens PS.

Sven Nordquist på Salesforce svarar på våra frågor om undersökningen.
Säkerhetsfrågan och AI

Men hypen till trots finns orosmoln. Säkerhet toppar listan över ekonomichefernas största farhågor. 66 procent anger det som sitt främsta bekymmer. Även tiden till avkastning ses som en utmaning.

Här menar den svenska Salesforce-chefen att nordiska företag står väl rustade:

”Säkerhets- och integritetsaspekter står högt på agendan när företag ska implementera ny teknologi. Jag skulle också säga att nordiska bolag generellt sett är duktiga på detta område, med högt säkerhetstänk och väl genomförda tekniska implementationer.”

Det kan ge en konkurrensfördel för nordiska aktörer, där förtroende och transparens länge varit centrala värden.

Fakta: Salesforce-rapporten

  • Undersökningen bygger på svar från 261 CFO:er världen över.
  • 74 % tror att AI kommer att driva intäkter, inte bara sänka kostnader.
  • 25 % av AI-budgetarna går nu till ”agentisk AI”.
  • 66 % ser säkerhets- och integritetsrisker som största hotet.
  • Bara 4 % av CFO:erna beskriver i dag sin AI-strategi som konservativ.

Branscherna som leder AI-utvecklingen

Rapporten visar att AI redan är på väg att bli en tillväxtmotor i flera sektorer. Sven Nordquist lyfter fram särskilt tydliga exempel:

  • Bank och finans kan använda AI-agenter för att automatisera ansökningsprocesser och navigera komplexa regelverk.
  • Detaljhandel och e-handel kan ta fram personliga erbjudanden baserade på kundernas beteende och köphistorik.
  • Industri och logistik kan optimera leveranskedjor och förutse underhållsbehov.
  • Offentlig sektor kan frigöra tid från administration så att medarbetare kan fokusera på medborgarkontakt.

Gemensamt för vinnarna är en stark digital kultur och en förmåga att använda data för att driva beslut.

“Väl digitaliserade företag, med god datakultur och hög kompetens, är bäst positionerade. Dessa bolag, som lyckas automatisera och effektivisera sina affärsprocesser med AI, finns i alla branscher. Den verkliga tillväxten uppstår när vi frigör tid för medarbetare som istället används till mer strategiska, kreativa och värdeskapande uppgifter”, säger Sven Nordquist.

Ny roll för ekonomichefen

Rapporten pekar också på att CFO:ns roll håller på att förändras. Tidigare var finanschefen i första hand en kontrollfunktion, nu blir hen allt mer en arkitekt för företagets digitala strategi.

”Med AI-agenter är vi inte bara inne i en teknisk uppgradering, det är en strategisk förflyttning som omformar hela CFO-funktionen”, skriver Robin Washington på Salesforce i bolagets rapport om ekonomichefernas inställning till tekniken.

Det betyder att investeringar i artificiell intelligens inte längre mäts enbart i kortsiktig avkastning. Man värderar nu också faktorer som förbättrad beslutsförmåga, högre produktivitet och långsiktig intäktsgenerering.

Att tre av fyra finanschefer globalt ser AI som en intäktsmotor markerar ett trendbrott. I Norden är tilltron särskilt stark, med fokus på säkerhet och långsiktig nytta.

AIEkonomichef
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

