Ekonomichefer svänger om AI: Algoritmen ska bli kassako

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Säkerhetsfrågan och AI

Men hypen till trots finns orosmoln. Säkerhet toppar listan över ekonomichefernas största farhågor. 66 procent anger det som sitt främsta bekymmer. Även tiden till avkastning ses som en utmaning.

ANNONS

Här menar den svenska Salesforce-chefen att nordiska företag står väl rustade:

”Säkerhets- och integritetsaspekter står högt på agendan när företag ska implementera ny teknologi. Jag skulle också säga att nordiska bolag generellt sett är duktiga på detta område, med högt säkerhetstänk och väl genomförda tekniska implementationer.”

Det kan ge en konkurrensfördel för nordiska aktörer, där förtroende och transparens länge varit centrala värden.

Fakta: Salesforce-rapporten

Undersökningen bygger på svar från 261 CFO:er världen över .

. 74 % tror att AI kommer att driva intäkter, inte bara sänka kostnader.

tror att AI kommer att driva intäkter, inte bara sänka kostnader. 25 % av AI-budgetarna går nu till ”agentisk AI”.

av AI-budgetarna går nu till ”agentisk AI”. 66 % ser säkerhets- och integritetsrisker som största hotet.

ser säkerhets- och integritetsrisker som största hotet. Bara 4 % av CFO:erna beskriver i dag sin AI-strategi som konservativ.

Branscherna som leder AI-utvecklingen

Rapporten visar att AI redan är på väg att bli en tillväxtmotor i flera sektorer. Sven Nordquist lyfter fram särskilt tydliga exempel:

Bank och finans kan använda AI-agenter för att automatisera ansökningsprocesser och navigera komplexa regelverk.

kan använda AI-agenter för att automatisera ansökningsprocesser och navigera komplexa regelverk. Detaljhandel och e-handel kan ta fram personliga erbjudanden baserade på kundernas beteende och köphistorik.

kan ta fram personliga erbjudanden baserade på kundernas beteende och köphistorik. Industri och logistik kan optimera leveranskedjor och förutse underhållsbehov.

kan optimera leveranskedjor och förutse underhållsbehov. Offentlig sektor kan frigöra tid från administration så att medarbetare kan fokusera på medborgarkontakt.

Gemensamt för vinnarna är en stark digital kultur och en förmåga att använda data för att driva beslut.

ANNONS

“Väl digitaliserade företag, med god datakultur och hög kompetens, är bäst positionerade. Dessa bolag, som lyckas automatisera och effektivisera sina affärsprocesser med AI, finns i alla branscher. Den verkliga tillväxten uppstår när vi frigör tid för medarbetare som istället används till mer strategiska, kreativa och värdeskapande uppgifter”, säger Sven Nordquist.

Ny roll för ekonomichefen

Rapporten pekar också på att CFO:ns roll håller på att förändras. Tidigare var finanschefen i första hand en kontrollfunktion, nu blir hen allt mer en arkitekt för företagets digitala strategi.

”Med AI-agenter är vi inte bara inne i en teknisk uppgradering, det är en strategisk förflyttning som omformar hela CFO-funktionen”, skriver Robin Washington på Salesforce i bolagets rapport om ekonomichefernas inställning till tekniken.

Det betyder att investeringar i artificiell intelligens inte längre mäts enbart i kortsiktig avkastning. Man värderar nu också faktorer som förbättrad beslutsförmåga, högre produktivitet och långsiktig intäktsgenerering.

Att tre av fyra finanschefer globalt ser AI som en intäktsmotor markerar ett trendbrott. I Norden är tilltron särskilt stark, med fokus på säkerhet och långsiktig nytta.

Läs även:

Här utbildas Sveriges nästa vd:ar: “Fantastisk”. Realtid