Att få gratis aktietips med några knapptryck lockar redan många småsparare. På sociala medier svämmar det redan över av inlägg där generativ AI används för att ta fram allt från aktieanalyser till kompletta portföljstrategier.
Chatta sig rik? Experter varnar för aktietips från AI
Men är det här en “revolution” för småspararen eller ännu en riskfylld genväg?
Bakom hysterin döljer sig verkliga möjligheter, men också fallgropar. AI kan på pappret slå professionella analytiker i sina prognoser. Samtidigt varnar experterna för att tekniken riskerar att förstärka precis de misstag som redan kostar småsparare mest pengar.
AI utmanar proffsen
En rad studier visar att AI kan konkurrera med mänskliga analytiker. En forskningsartikel i Journal of Financial Economics visade att en AI-modell som matats med företagsrapporter, branschnyheter och makrodata lyckades slå majoriteten av professionella analytiker i att förutsäga aktieavkastning, skrev Larry Swedroe i en analys om ämnet för Morningstar.
Men bilden är inte entydig. När AI-fonder testats i verkligheten har resultaten varit mer modesta. En studie från Finance Research Letters visade att AI-drivna fonder inte gav någon tydligt bättre riskjusterad avkastning än marknaden i stort.
Det är med andra ord skillnad på teori och praktik. Och ännu större skillnad när en lekman sätter sig vid tangentbordet och börjar prompta sig fram till ett sparupplägg.
”Risken är överdrivet självförtroende”
För Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, är varningsflaggorna tydliga:
”Precis som Google och olika forum redan gjort information oerhört lättillgänglig, sänker AI ribban ytterligare. Risken är att det förstärker beteendemisstag som investerare redan tenderar att göra”, säger han.
Han pekar särskilt på bekräftelsebias, tendensen att söka information som stödjer den uppfattning man redan har. AI kan snabbt bli en spegel som bekräftar investerarens egna idéer, vilket leder till en falsk känsla av kontroll.
”Resultatet blir ofta en privatperson med överdrivet självförtroende och således ännu mer benägen att fatta felaktiga beslut”, varnar Laninge.
Fördelarna finns dock om tekniken används rätt. Laninge menar att AI kan fylla en värdefull roll som kritisk motpart, förutsatt att användaren instruerar modellen att utmana snarare än bekräfta ens idéer.
”Roligare än att scrolla sökresultat”
Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza, ser också dubbla sidor men är lite mer positiv.
”Det känns helt naturligt att man ställer frågor till en AI-tjänst på samma sätt som att man söker i en sökmotor. Här upplever jag själv att det är både enklare och roligare att ’snacka med någon’ än att scrolla sökresultat”, säger han.
Scholtzé framhåller att AI kan vara ett effektivt verktyg för att lära sig mer om investeringar och snabbare sätta sig in i nya bolag. Men när det gäller faktiska placeringsbeslut är han lika tydlig som Laninge: man ska aldrig ta råden rakt av.
”AI-verktyg kan precis som människor göra misstag och ha fel, så det måste man ha med sig. Fatta ditt egna beslut”, säger han.
Kan AI mota bort känslorna?
En ofta återkommande tanke är att AI kan minska den mänskliga faktorn, känslor och fördomar, som så ofta leder investerare fel.
Laninge är tveksam:
”Mer sannolikt är att AI förstärker de fördomar och känslor man redan har, eftersom många använder det för att söka bekräftelse snarare än utmaning”.
Scholtzé är något mer positiv:
”Om det är så att en chatbot kan vara rationell och ’coacha’ en att tänka igenom ett beslut och inte bara agera i panik så kan det såklart vara värdefullt också”.
Men båda experterna är överens om att det krävs källkritik och reflektion. Den som förlitar sig blint på svar från AI riskerar att fatta lika dåliga beslut som den som lyssnar på dåliga aktietips från en kompis.
Alternativen som fungerar
Vad ska man då göra om man vill undvika fällorna? Laninge lyfter fram klassiska sparstrategier:
”Modern portföljteori och decennier av historisk data visar att den som vill ha långsiktig avkastning gör klokt i att investera så brett som möjligt i olika tillgångsslag och försöka äga hela marknaden”.
Att försöka hitta nästa vinnande aktie är både svårt och riskfyllt, oavsett om råden kommer från en människa eller en maskin. Det viktigaste är istället att hålla fast vid sitt sparande, undvika impulser och låta bli att försöka tajma marknaden.
Scholtzé tillägger att AI kan vara en bra sparringpartner i inlärningsfasen, men att besluten alltid måste vara investerarens egna.
Slutsats: AI som coach, inte kompass
AI förändrar redan investeringslandskapet. Det är ett kraftfullt verktyg som kan analysera enorma datamängder och göra investeringar mer tillgängliga än någonsin. Men det är också en teknik som riskerar att förstärka mänskliga svagheter.
För småsparare är det därför klokt att se AI som en coach. Ett stöd för att tänka efter, snarare än en kompass som pekar ut vägen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Chatta sig rik? Experter varnar för aktietips från AI
