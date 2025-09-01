Chatta sig rik? Experter varnar för aktietips från AI

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

”Risken är överdrivet självförtroende”

För Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, är varningsflaggorna tydliga:

ANNONS

”Precis som Google och olika forum redan gjort information oerhört lättillgänglig, sänker AI ribban ytterligare. Risken är att det förstärker beteendemisstag som investerare redan tenderar att göra”, säger han.

Han pekar särskilt på bekräftelsebias, tendensen att söka information som stödjer den uppfattning man redan har. AI kan snabbt bli en spegel som bekräftar investerarens egna idéer, vilket leder till en falsk känsla av kontroll.

”Resultatet blir ofta en privatperson med överdrivet självförtroende och således ännu mer benägen att fatta felaktiga beslut”, varnar Laninge.

Niklas Laninge är sparpsykolog på Opti (Foto: Niklas Laninge)

Fördelarna finns dock om tekniken används rätt. Laninge menar att AI kan fylla en värdefull roll som kritisk motpart, förutsatt att användaren instruerar modellen att utmana snarare än bekräfta ens idéer.

”Roligare än att scrolla sökresultat”

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza, ser också dubbla sidor men är lite mer positiv.

”Det känns helt naturligt att man ställer frågor till en AI-tjänst på samma sätt som att man söker i en sökmotor. Här upplever jag själv att det är både enklare och roligare att ’snacka med någon’ än att scrolla sökresultat”, säger han.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

ANNONS

Scholtzé framhåller att AI kan vara ett effektivt verktyg för att lära sig mer om investeringar och snabbare sätta sig in i nya bolag. Men när det gäller faktiska placeringsbeslut är han lika tydlig som Laninge: man ska aldrig ta råden rakt av.

”AI-verktyg kan precis som människor göra misstag och ha fel, så det måste man ha med sig. Fatta ditt egna beslut”, säger han.

Kan AI mota bort känslorna?

En ofta återkommande tanke är att AI kan minska den mänskliga faktorn, känslor och fördomar, som så ofta leder investerare fel.

Laninge är tveksam:

”Mer sannolikt är att AI förstärker de fördomar och känslor man redan har, eftersom många använder det för att söka bekräftelse snarare än utmaning”.

Scholtzé är något mer positiv:

”Om det är så att en chatbot kan vara rationell och ’coacha’ en att tänka igenom ett beslut och inte bara agera i panik så kan det såklart vara värdefullt också”.

Men båda experterna är överens om att det krävs källkritik och reflektion. Den som förlitar sig blint på svar från AI riskerar att fatta lika dåliga beslut som den som lyssnar på dåliga aktietips från en kompis.

ANNONS

Alternativen som fungerar

Vad ska man då göra om man vill undvika fällorna? Laninge lyfter fram klassiska sparstrategier:

”Modern portföljteori och decennier av historisk data visar att den som vill ha långsiktig avkastning gör klokt i att investera så brett som möjligt i olika tillgångsslag och försöka äga hela marknaden”.

Att försöka hitta nästa vinnande aktie är både svårt och riskfyllt, oavsett om råden kommer från en människa eller en maskin. Det viktigaste är istället att hålla fast vid sitt sparande, undvika impulser och låta bli att försöka tajma marknaden.

Scholtzé tillägger att AI kan vara en bra sparringpartner i inlärningsfasen, men att besluten alltid måste vara investerarens egna.

Slutsats: AI som coach, inte kompass

AI förändrar redan investeringslandskapet. Det är ett kraftfullt verktyg som kan analysera enorma datamängder och göra investeringar mer tillgängliga än någonsin. Men det är också en teknik som riskerar att förstärka mänskliga svagheter.

För småsparare är det därför klokt att se AI som en coach. Ett stöd för att tänka efter, snarare än en kompass som pekar ut vägen.