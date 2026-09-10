Den som trodde att dagens räntehöjning av ECB skulle räcka får tänka om. Enligt marknaden kommer ränta att höjas ännu mer i höst.
Efter räntehöjningen – ECB flaggar för ännu stramare policy
Europeiska centralbanken, ECB, väntas fortsätta höja räntorna och en ny höjning redan i oktober är möjlig.
Det uppger personer med insyn i diskussionerna, enligt Bloomberg.
ECB:s framtida beslut kommer fortsatt att bero på inkommande ekonomisk statistik.
Tror på ytterligare höjningar
Men med inflationen kvar över tre procent kan en stramare penningpolitik krävas för att få ned prisökningstakten.
Marknaden räknar samtidigt med betydligt fler höjningar än vad ECB-ledamöterna själva tycks anse vara sannolikt.
Investerare prissätter nu tre ytterligare höjningar med 25 punkter vardera fram till slutet av 2027, med en mindre sannolikhet för ytterligare en höjning.
ECB-ledamöterna bedömer däremot att december kan vara ett mer lämpligt tillfälle för nästa höjning. Det mötet kommer att åtföljas av nya ekonomiska prognoser som sträcker sig till 2029.
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Mycket beror på energipriserna
En höjning i oktober kan dock bli aktuell om energipriserna fortsätter att ligga på höga nivåer.
Förväntningarna på en oktoberhöjning har ökat kraftigt på finansmarknaden. Handlare bedömer nu sannolikheten till omkring 70 procent, jämfört med drygt 50 procent tidigare.
De tyska tvåårsräntorna, som är särskilt känsliga för förändringar i penningpolitiken, steg samtidigt 14 baspunkter till 3,21 procent.
Det är den högsta nivån sedan 2023. Euron återhämtade sig också mot dollarn och handlades kring 1,1630 dollar.
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Konflikten är en stor orsak
ECB höjde på torsdagen räntan för andra gången sedan kriget mellan Iran och Israel bröt ut. Konflikten har utlöst en energichock som pressat upp inflationen till den högsta nivån på nästan tre år.
De stigande energipriserna väntas dessutom gradvis påverka den underliggande inflationen och livsmedelspriserna.
ECB:s bedömning är att inflationen kommer att ligga klart över målet åtminstone under första halvåret 2027.
Den nya utvecklingen har gjort ECB till den mest hökaktiga av centralbankerna i G7. Marknadens förväntningar på fler höjningar har samtidigt stärkts efter att ECB höjt sina prognoser för både inflation och ekonomisk tillväxt.
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