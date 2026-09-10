Efter räntehöjningen – ECB flaggar för ännu stramare policy

Mycket beror på energipriserna

En höjning i oktober kan dock bli aktuell om energipriserna fortsätter att ligga på höga nivåer.

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Förväntningarna på en oktoberhöjning har ökat kraftigt på finansmarknaden. Handlare bedömer nu sannolikheten till omkring 70 procent, jämfört med drygt 50 procent tidigare.

De tyska tvåårsräntorna, som är särskilt känsliga för förändringar i penningpolitiken, steg samtidigt 14 baspunkter till 3,21 procent.

Det är den högsta nivån sedan 2023. Euron återhämtade sig också mot dollarn och handlades kring 1,1630 dollar.

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Konflikten är en stor orsak

ECB höjde på torsdagen räntan för andra gången sedan kriget mellan Iran och Israel bröt ut. Konflikten har utlöst en energichock som pressat upp inflationen till den högsta nivån på nästan tre år.

De stigande energipriserna väntas dessutom gradvis påverka den underliggande inflationen och livsmedelspriserna.

ECB:s bedömning är att inflationen kommer att ligga klart över målet åtminstone under första halvåret 2027.

Den nya utvecklingen har gjort ECB till den mest hökaktiga av centralbankerna i G7. Marknadens förväntningar på fler höjningar har samtidigt stärkts efter att ECB höjt sina prognoser för både inflation och ekonomisk tillväxt.

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