Efter bud-vågen: Flera börsbolag redo att slå till

Tolv börsbolag som gjort offensiva emissioner

I kategorin offensiva emissioner har man hittat totalt tolv bolag. Störst kassapåfyllnad i kronor, där någon affär ännu inte kommunicerats är fastighetsbolaget Catena (börskurs Catena) på 2,1 miljarder. Nyfosa (börskurs Nyfosa) har tagit in 1,7 miljarder kronor och Better Collective (börskurs Better Collective) drygt 1,6 miljarder kronor.

“Bolagen som gjort offensiva nyemissioner har värderats till premie eller åtminstone haft en skaplig substansvärdering. Sedan handlar det om bolag som investerar i kommersiella fastigheter av olika slag som ger en bra avkastning”, säger Handelsbankens fastighetsanalytiker Johan Edberg i en kommentar till tidningen.

På obligationsmarknaden har lastbilsjätten Traton (börskurs Traton) tagit ledningen bland börsbolagen genom att fylla på kassan med fem miljarder kronor. Därefter återfinns fastighetsbolagen Balder (börskurs Balder) med 4,3 miljarder respektive Castellum (börskurs Castellum) med 3,5 miljarder friska kronor in på kontot.

Totalt sett har obligationsmarknaden omsatt mer i år än vad de gjorde för hela året 2022 respektive 2023.

