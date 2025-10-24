Dagens PS
Dyra flyg bromsar Afrika – vill införa lågprismodell

Kenya Airways är ett av de stora flygbolagen i Afrika, men enligt bedömare behövs det fler bolag som kan konkurrera. (Foto: Brian Inganga/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Det ska bli enklare och billigare att flyga mellan länder i Afrika. Förhoppningen är att en bättre marknad ska lösgöra en del av potentialen i landets flygindustri. Men det finns hinder kvar.

Den som exempelvis vill resa från Marocko till Kenya behöver ta en rejäl omväg, ofta via europeiska huvudstäder som Paris.

Att flyga intrakontinentalt i Afrika är nämligen både dyrt och svårt, till skillnad från i Europa som länge har haft billiga flygrutter.

Nu försöker flera afrikanska aktörer förändra systemet. Enligt bedömare kan lättnader i regelverk och en ökande efterfrågan skapa en mycket större flygindustri på sikt, skriver CNN.

Finns stor potential

Redan nu sysselsätter Afrikas flygindustri över åtta miljoner människor och bidrar med omkring 75 miljarder dollar till den ekonomiska aktiviteten.

Samtidigt utgör den endast två procent av det globala passagerarflödet.

Analytiker menar att en liberalisering av luftrummet kan skapa hundratusentals nya jobb och tillföra flera miljarder till Afrikas BNP.

Vill ha en enklare marknad

En stor utmaning är den splittrade marknaden. I dag regleras trafiken främst genom bilaterala avtal mellan länder, vilket begränsar vilka bolag som får flyga vilka rutter.

Det leder till dålig tillgänglighet och höga priser. Många större städer saknar direkta flygförbindelser med varandra, vilket tvingar resenärer att mellanlanda i Europa eller Mellanöstern.

För att motverka detta lanserade Afrikanska unionen 2018 initiativet Single African Air Transport Market (SAATM), som syftar till att skapa ett gemensamt luftfartsområde i stil med EU:s inre marknad.

Bygger nya flygplatser

Nya regler för konkurrens och konsumentskydd testas nu i en pilotfas, och hittills har över hundra nya rutter skapats som ett resultat av samarbetet.

Länder som Etiopien och Rwanda går i täten: Ethiopian Airlines bygger en ny flygplats för 10 miljarder dollar som ska bli Afrikas största, medan Rwanda öppnar en ny flygplats utanför Kigali nästa år, enligt Air Cargo Week.

Höga bränslekostnader, ineffektiv infrastruktur och omfattande skatter fortsätter dock att tynga sektorn. I snitt tjänar afrikanska flygbolag bara en dollar per passagerare, jämfört med sju dollar globalt.

Få har råd att flyga

För att göra flyg resbart för fler krävs både lägre priser och ökade inkomster hos befolkningen. Afrikas genomsnittliga BNP per capita är fortfarande långt under det globala snittet.

“När det gäller resor inom Afrika kan ett antal rutter fortfarande ha ganska få passagerare, de är fortfarande i en utvecklingsfas”, säger Kirby Gordon, marknadschef på FlySafair, ett av Afrikas få lågprisflygbolag, till CNN.

EU stödjer utvecklingen av SAATM med finansiellt och tekniskt bistånd, bland annat genom ett program på över 15 miljoner euro som pågår till 2030.

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

