Det ska bli enklare och billigare att flyga mellan länder i Afrika. Förhoppningen är att en bättre marknad ska lösgöra en del av potentialen i landets flygindustri. Men det finns hinder kvar.
Dyra flyg bromsar Afrika – vill införa lågprismodell
Mest läst i kategorin
Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"
I slutet av veckan låg priset på guld på den högsta nivån någonsin i både dollar och svenska kronor räknat, 4 356 dollar per uns. Det motsvarar över 40 000 kronor per uns, eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan …
Europeiska jättar går samman för att möta Starlink
Tre av Europas största flyg- och rymdföretag, Airbus, Thales of Leonardo går nu samman i ett gemensamt bolag för att möta den hårda konkurrensen i rymden från snabbt växande aktörer som Elon Musks Starlink. Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är …
Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar
Storbankerna Swedbank och SEB valde samma dag för att släppa sina Q3-rapporter. Men där slutar likheten för siffrorna sticker åt helt olika håll. För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat …
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Den som exempelvis vill resa från Marocko till Kenya behöver ta en rejäl omväg, ofta via europeiska huvudstäder som Paris.
Att flyga intrakontinentalt i Afrika är nämligen både dyrt och svårt, till skillnad från i Europa som länge har haft billiga flygrutter.
Nu försöker flera afrikanska aktörer förändra systemet. Enligt bedömare kan lättnader i regelverk och en ökande efterfrågan skapa en mycket större flygindustri på sikt, skriver CNN.
Finns stor potential
Redan nu sysselsätter Afrikas flygindustri över åtta miljoner människor och bidrar med omkring 75 miljarder dollar till den ekonomiska aktiviteten.
Samtidigt utgör den endast två procent av det globala passagerarflödet.
Analytiker menar att en liberalisering av luftrummet kan skapa hundratusentals nya jobb och tillföra flera miljarder till Afrikas BNP.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Vill ha en enklare marknad
En stor utmaning är den splittrade marknaden. I dag regleras trafiken främst genom bilaterala avtal mellan länder, vilket begränsar vilka bolag som får flyga vilka rutter.
Det leder till dålig tillgänglighet och höga priser. Många större städer saknar direkta flygförbindelser med varandra, vilket tvingar resenärer att mellanlanda i Europa eller Mellanöstern.
För att motverka detta lanserade Afrikanska unionen 2018 initiativet Single African Air Transport Market (SAATM), som syftar till att skapa ett gemensamt luftfartsområde i stil med EU:s inre marknad.
Bygger nya flygplatser
Nya regler för konkurrens och konsumentskydd testas nu i en pilotfas, och hittills har över hundra nya rutter skapats som ett resultat av samarbetet.
Länder som Etiopien och Rwanda går i täten: Ethiopian Airlines bygger en ny flygplats för 10 miljarder dollar som ska bli Afrikas största, medan Rwanda öppnar en ny flygplats utanför Kigali nästa år, enligt Air Cargo Week.
Höga bränslekostnader, ineffektiv infrastruktur och omfattande skatter fortsätter dock att tynga sektorn. I snitt tjänar afrikanska flygbolag bara en dollar per passagerare, jämfört med sju dollar globalt.
Få har råd att flyga
För att göra flyg resbart för fler krävs både lägre priser och ökade inkomster hos befolkningen. Afrikas genomsnittliga BNP per capita är fortfarande långt under det globala snittet.
“När det gäller resor inom Afrika kan ett antal rutter fortfarande ha ganska få passagerare, de är fortfarande i en utvecklingsfas”, säger Kirby Gordon, marknadschef på FlySafair, ett av Afrikas få lågprisflygbolag, till CNN.
EU stödjer utvecklingen av SAATM med finansiellt och tekniskt bistånd, bland annat genom ett program på över 15 miljoner euro som pågår till 2030.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
"Kackerlackor" kan knäcka marknaden – oroar bankerna
Efter flera bolagskollapser i USA varnar JPMorgan-vd:n Jamie Dimon för "kackerlackor", dolda risker i kreditmarknaden, medan centralbanker utreder om problemen kan sprida sig. I förra veckan varnade storbanken JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att "kackerlackor" gömmer sig på marknaderna efter de uppmärksammade krascherna i bildelsföretaget First Brands och bilhandlaren Tricolor. Kollapserna har haft en …
Högre jämställdhet kopplas till bättre kondition
Ett lands socioekonomiska utveckling och jämställdhet är starkt kopplad till landets vuxna befolknings fysiska kondition. Konditionen, eller den så kallade konditionsförmågan, som är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Nu har forskare från bland annat Karolinska Institutet och Shanghai University of Sport, systematiskt gått igenom data från …
Europas nästa svåra beroende efter rysk gas
Efter oro för telekomutrustning riktas nu farhågorna mot kinesiska solpanelsinverters som kan fjärrstyras. Det kan vara ett beroende som är svårt att bryta. Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi. Nu står Europa står inför en …
Dyra flyg bromsar Afrika – vill införa lågprismodell
Det ska bli enklare och billigare att flyga mellan länder i Afrika. Förhoppningen är att en bättre marknad ska lösgöra en del av potentialen i landets flygindustri. Men det finns hinder kvar. Den som exempelvis vill resa från Marocko till Kenya behöver ta en rejäl omväg, ofta via europeiska huvudstäder som Paris. Att flyga intrakontinentalt …
Vårdkris: Varannan svensk region går back
Ekonomin för hälften av Sveriges 21 regioner visar negativa resultat för i år, enligt SKR:s prognos. Det är dåliga nyheter för viktig infrastruktur som vård och kollektivtrafik, som drivs på region-nivå. Nu behöver regionerna antingen höja skatten eller få höjda statsbidrag från riksdagen för att det inte ska skada vården, menar Sveriges Kommuner och Regioner …