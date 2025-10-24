Dyra flyg bromsar Afrika – vill införa lågprismodell

Den som exempelvis vill resa från Marocko till Kenya behöver ta en rejäl omväg, ofta via europeiska huvudstäder som Paris.

Att flyga intrakontinentalt i Afrika är nämligen både dyrt och svårt, till skillnad från i Europa som länge har haft billiga flygrutter.

Nu försöker flera afrikanska aktörer förändra systemet. Enligt bedömare kan lättnader i regelverk och en ökande efterfrågan skapa en mycket större flygindustri på sikt, skriver CNN.

Finns stor potential

Redan nu sysselsätter Afrikas flygindustri över åtta miljoner människor och bidrar med omkring 75 miljarder dollar till den ekonomiska aktiviteten.

Samtidigt utgör den endast två procent av det globala passagerarflödet.

Analytiker menar att en liberalisering av luftrummet kan skapa hundratusentals nya jobb och tillföra flera miljarder till Afrikas BNP.