Det kan kosta Elon Musks X miljarder kronor

Musk
Elon Musk har preliminärt gått med på att förlikas ekonomiskt med tidigare Twitter-anställda som han sparkat. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Den bullrige serieentreprenören Elon Musks sociala medieplattform X har preliminärt sagt okej till en förlikning om avgångsvederlag till tidigare Twitter-anställda.

När Teslas vd Elon Musk 2022 köpte dåvarande Twitter avskedade han omkring 6 000 anställda på företaget, som svarade med att lämna in stämningsansökningar med krav på 500 miljoner dollar, cirka 4,8 miljarder kronor, i avgångsvederlag.

Vill få ett slut på rättstvisten

Det berättar CNN och uppger att Elon Musks medieföretag X, som alltså tidigare var Twitter, nu träffat en preliminär överenskommelse om att förlikas med de före detta Twitter-anställda.

Advokater från båda sidor bad i onsdags appellationsdomstolen att skjuta upp en kommande domstolsförhandling för att kunna slutföra uppgörelsen.

Genom att X ersätter de anställda avslutas rättsprocessen, men de ekonomiska villkoren för detta är inte offentliggjorda i nuläget, enligt CNN som berättar att rättstvister mot X (Twitter) fortfarande pågår i domstolar i Delaware och Kalifornien.

Federal domare tog Musks parti

”Förlikningen skulle lösa en föreslagen grupptalan som inlämnats i Kalifornien av Courtney McMillian, som tidigare övervakade Twitters personalförmånsprogram som dess “chef för totala belöningar”, och Ronald Cooper, som var verksamhetschef”, uppger den amerikanska nyhetskanalen.

I San Francisco avvisade en federal domare de anställdas stämning i juli förra året, vilket ledde till att de tidigare Twitter-anställda överklagade till en högre instans där muntliga förhandlingar i tvisten är planerade den 17 september i år.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

