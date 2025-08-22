Den bullrige serieentreprenören Elon Musks sociala medieplattform X har preliminärt sagt okej till en förlikning om avgångsvederlag till tidigare Twitter-anställda.
Det kan kosta Elon Musks X miljarder kronor
Mest läst i kategorin
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. ”Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
När Teslas vd Elon Musk 2022 köpte dåvarande Twitter avskedade han omkring 6 000 anställda på företaget, som svarade med att lämna in stämningsansökningar med krav på 500 miljoner dollar, cirka 4,8 miljarder kronor, i avgångsvederlag.
Vill få ett slut på rättstvisten
Det berättar CNN och uppger att Elon Musks medieföretag X, som alltså tidigare var Twitter, nu träffat en preliminär överenskommelse om att förlikas med de före detta Twitter-anställda.
Advokater från båda sidor bad i onsdags appellationsdomstolen att skjuta upp en kommande domstolsförhandling för att kunna slutföra uppgörelsen.
Genom att X ersätter de anställda avslutas rättsprocessen, men de ekonomiska villkoren för detta är inte offentliggjorda i nuläget, enligt CNN som berättar att rättstvister mot X (Twitter) fortfarande pågår i domstolar i Delaware och Kalifornien.
Federal domare tog Musks parti
”Förlikningen skulle lösa en föreslagen grupptalan som inlämnats i Kalifornien av Courtney McMillian, som tidigare övervakade Twitters personalförmånsprogram som dess “chef för totala belöningar”, och Ronald Cooper, som var verksamhetschef”, uppger den amerikanska nyhetskanalen.
I San Francisco avvisade en federal domare de anställdas stämning i juli förra året, vilket ledde till att de tidigare Twitter-anställda överklagade till en högre instans där muntliga förhandlingar i tvisten är planerade den 17 september i år.
Läs också: Elon Musk i öppet bråk med anställd: “Vill ha bildbevis” DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Veckans börsprofil: "Vi står inför en större uppgång"
Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, "ett Pricerunner för investeringar". För Dagens PS läsare avslöjar David "Tenbagger" …
Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?
Oljepriset faller delvis drivet av förväntningar om vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk osäkerhet. Vad betyder det här egentligen för konsumenter och investerare? Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, förklarar och reder ut. Se även: Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre – Dagens PS Lägre prisnivå än vid årsskiftet "Det vi såg kanske framför …
Så kan din partner förstöra din karriär
Vill du lyckas i karriären? Då finns en riskfaktor du kanske inte tänkt på – din partner kan avgöra om du tar nästa steg eller inte. Det pratas om nätverk, chefer och utbildning. Men den största påverkan på din karriär kan i själva verket ske hemma. Experter pekar ut relationen som en avgörande faktor för …
Var tredje ljuger när de söker jobb – så avslöjas bluffen
Konkurrensen om jobben är stenhård. För vissa blir lösningen att tänja på sanningen – eller rent av ljuga – för att öka sina chanser. En färsk rapport från FlexJobs visar att var tredje amerikansk arbetstagare erkänner att de ljugit i sina cv:n. Svenskarna är snäppet värre. Enligt Sveriges Radio söker hälften av oss jobb med …
Revolution: Dörr-till-dörr-leverans av elbil direkt från Kina
Att köpa en ny bil har länge varit en process som krävt ett besök hos en bilhandlare. Men nu utmanas den traditionella modellen. Ett kinesiskt e-handelsföretag lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att beställa en väglegal elbil online och få den hemlevererad, direkt från Kina. Denna utveckling kan förändra hur vi ser på …