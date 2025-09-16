Börsen började på nollan – sen sjönk den

OMXS-index öppna upp runt nollan i morse och steg sen svagt uppåt till 0,1 procent runt klockan 13.

På Stockholmsbörsen steg klädjätten H&M (börskurs H&M) upp till 2,3 procent vilket är den högsta nivån sedan februari. Nu ligger den på cirka 2 procent upp

Bland övriga vinnare märktes Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) som gick upp till 1,6 procent och Volvo (börskurs Volvo), upp 1,4 procent, skriver TT. Dessa vinster sjönk dock senare till nästan noll för Atlas Copco och 0,66 plus för Volvo runt 16:30

Den stora förloraren på börsen var Tele2 (börskurs Tele2) som sjunkit med nästan 4 procent hittills under dagen.

Minus efter börsens öppning i USA

Den svaga positiva uppgången för svenska index ändrades sedan efter att Wall Street öppnade.

Både OMXS30 och det bredare OMXSPI var ned en dryg halvprocent strax före klockan 16, skriver Dagens industri.

Där öppnade indexen också på plus men letade sig sedan snabbt ner utan några särskilda nyheter.

Främst sjönk EQT (börskurs EQT) på minus 2,8 procent och Saab (börskurs Saab) på minus 2,2 procent, utan några särskilda nyheter kopplade till nedgången.

Texten uppdateras löpande.