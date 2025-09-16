Stockholmsbörsen startade dagen på lätt plus men efter Wall Streets öppning har börsen dragits ned under strecket.
Börsen började på nollan – sen sjönk den
Mest läst i kategorin
Avanzas nya sparekonoms spaning: "En tydlig ökning"
Felicia Schön, tidigare privatekonom för Avanza, har nu utsetts till nätmäklarens nya sparekonom. Till Dagens PS delar hon nu med sig av sin syn på marknaden och vilken den senaste trenden är bland nätmäklarens över två miljoner kunder. Läs även: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS …
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord
Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker Rasmus Engberg träffat delar av bolagsledningen och känner sig övertygade att det är ett bra köpläge och sätter en riktkurs över det tidigare kursrekordet. Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade …
EQT miljardsäljer efter succénotering i USA
Drygt 80 procent har aktien stigit sedan börsnoteringen förra sommaren. Nu passar det svenska riskkapitalbolaget EQT på att ta hem vinst. Totalt 305 miljoner dollar, eller 3,3 miljarder kronor, trillar in på EQT:s (börskurs EQT) konto. Läs även: Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla – Dagens PS Behov av kapital närmsta åren När …
OMXS-index öppna upp runt nollan i morse och steg sen svagt uppåt till 0,1 procent runt klockan 13.
På Stockholmsbörsen steg klädjätten H&M (börskurs H&M) upp till 2,3 procent vilket är den högsta nivån sedan februari. Nu ligger den på cirka 2 procent upp
Läs även:
Styrkebesked: Siffrorna som talar för svensk ekonomi. Dagens PS
Bland övriga vinnare märktes Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) som gick upp till 1,6 procent och Volvo (börskurs Volvo), upp 1,4 procent, skriver TT. Dessa vinster sjönk dock senare till nästan noll för Atlas Copco och 0,66 plus för Volvo runt 16:30
Den stora förloraren på börsen var Tele2 (börskurs Tele2) som sjunkit med nästan 4 procent hittills under dagen.
Minus efter börsens öppning i USA
Den svaga positiva uppgången för svenska index ändrades sedan efter att Wall Street öppnade.
Både OMXS30 och det bredare OMXSPI var ned en dryg halvprocent strax före klockan 16, skriver Dagens industri.
Läs även:
Slopade kvartalsrapporter – ett farligt verktyg? Realtid
Där öppnade indexen också på plus men letade sig sedan snabbt ner utan några särskilda nyheter.
Främst sjönk EQT (börskurs EQT) på minus 2,8 procent och Saab (börskurs Saab) på minus 2,2 procent, utan några särskilda nyheter kopplade till nedgången.
Texten uppdateras löpande.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb
A-kassan stiger samtidigt som företag larmar om brist på arbetskraft. Matchningsproblemen pekas ut som en av huvudorsakerna. Allt fler får a-kassa trots att många företag söker personal. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte, och nu växer oron för att arbetslösheten håller på att bita sig fast. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. …
EU-uppdraget: Krossa Kinas dominans
EU tar steg mot att bryta beroendet av Kina för sällsynta jordartsmetaller. Det sker bland annat i estländska Narva. Danskarna var här redan 1219, anlade borgen Narva 1259 och sålde den till tyskarna 1346. Sedan intogs Narva av ryssarna 1558, men kom så under svenskt beskydd.1659 brann hela staden ned och fick inte tillbaka sin …
Börsen började på nollan – sen sjönk den
Stockholmsbörsen startade dagen på lätt plus men efter Wall Streets öppning har börsen dragits ned under strecket. OMXS-index öppna upp runt nollan i morse och steg sen svagt uppåt till 0,1 procent runt klockan 13. På Stockholmsbörsen steg klädjätten H&M (börskurs H&M) upp till 2,3 procent vilket är den högsta nivån sedan februari. Nu ligger …
Därför erbjuds du ett nytt kök
I Sverige slängs massor av bra kök på tippen, ofta helt i onödan. Orsaken? Det beror, åtminstone delvis, på lagar och regler. Ungefär en tredjedel av alla svenskar bor i hyresrätter och dessutom är de flesta arbetsplatser hyresrätter, det vill säga företag och organisationer hyr sina lokaler. I dessa bostäder och arbetsplatser är det fastighetsbolags …
Passagerare riskerar att bli instängda i Teslabilar
Nu utreder amerikanska bilsäkerhetsmyndigheter berörda Teslabilar på grund av problemen med dörrhandtagen. Det är vissa Model Y-fordon som den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, National?Highway Traffic Safety Administration (?NTA), nu inleder en utredning av. Det handlar om Tesla Model Y från och med modellåret 2021, berättar Bloomberg. Anledningen är problem med fordonens elektroniska dörrhandtag som riskerar att bli …