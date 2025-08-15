Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Katastrof för svenska speljätten – men det finns hopp

Embracers grundare och huvudägare Lars Wingefors tror på sin skapelse. Foto: ( Jessica Gow/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Embracer redovisade en lägre omsättning och resultat än väntat varpå bolaget föll som en sten på börsen. Stora förluster för saudiska investerare samtidigt som ägaren köper på sig.

Under gårdagen presenterade Karlstads-baserade Embracer sin första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår. Vilket inte var någon munter läsning.

Omsättningen sjönk 31,4 procent till 3 355 miljoner kronor (4 893) och det justerade ebitda-resultatet uppgick till 800 miljoner kronor (1 529). Analytiker hade väntat sig bättre resultat i båda kategorierna.

Wingefors öppnar för utdelning – trots Embracer-aktiens ras. Realtid

Börsen reagerade starkt på rapporten då Embracers aktie föll med mer än 25 procent under torsdagen för att sedan dyka upp marginellt igen. Från ett värde på 100 kronor per aktie ligger det nu på runt 80 kronor.

Stort tapp för Saudiarabien

Tappet på börsen kanske känns som jobbigast för saudiska Savvy Games Group som gick in i Embracer Group 2022 med en miljard dollar. Efter börsfallet har man tappat närmare 6,7 miljarder konor, skriver EFN.

På sätt och vis kunde det ha blivit värre för Savvy. Embracer hade nämligen ett avtal på gång med det saudiska bolaget om investeringar med ytterligare 2 miljarder dollar. Men den affären, som länge var hemlig, avbröts under våren 2023, vilket Axios rapporterade om. De uteblivna medlen innebar att Embracer satt med stora skulder som ledde till neddragningar och uppsägningar.

Embracers huvudägare och styrelseledamot Lars Wingefors överger inte sin skapelse utan har istället tagit tillfället i akt och köpt 650 000 aktier i bolaget för totalt 50 miljoner kronor, skriver Dagens industri.

Kan finnas köpläge i Embracer

För även om det just nu ser mörkt ut för speljätten så kan det vända. Embracer håller på att omstrukturera och ska satsa mer på kärnverksamheten inom PC/konsol, med titlar som The Lord of the Rings, Tomb Raider och Kingdom Come Deliverance, skriver EFN.

En starkt bidragande orsak till det dåliga resultatet var också förskjutningar i lanseringar och tappat momentum. Men det kan komma att ändras då nio AAA-titlar planeras att lanseras de kommande tre åren. Genomsnittet de senaste åren har en om året de senaste fem åren.

Banken: Aktien fortsatt köpvärd trots vd-avhopp och kurstapp. Dagens PS

Embracer har även en stark kapitalbas som gör att, även om det just nu ser kämpigt ut för bolaget, så finns det potential framöver.

“Även om vi ser en stor kursreaktion i dag så måste man säga att bolaget är i en mycket bättre position än vad de till exempel var i början av 2024. Man har ändå en nettokassa som är på 5 miljarder, just nu är det 29 procent av börsvärdet, vilket är rätt betryggande”, säger Danske Banks analytiker Jacob Edler till EFN.

Enligt honom har Embracer lärt sig in läxa de senaste två åren och mår mycket bättre finansiellt nu än tidigare.

“Jag har fortfarande en behåll-rekommendation på aktien, men det kan finnas ett köpcase för den riskvillige”, säger Edler.

BörsenEmbracerLars WingeforsSaudiarabienSpelbranschen
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

