Katastrof för svenska speljätten – men det finns hopp

Under gårdagen presenterade Karlstads-baserade Embracer sin första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår. Vilket inte var någon munter läsning.

Omsättningen sjönk 31,4 procent till 3 355 miljoner kronor (4 893) och det justerade ebitda-resultatet uppgick till 800 miljoner kronor (1 529). Analytiker hade väntat sig bättre resultat i båda kategorierna.

Börsen reagerade starkt på rapporten då Embracers aktie föll med mer än 25 procent under torsdagen för att sedan dyka upp marginellt igen. Från ett värde på 100 kronor per aktie ligger det nu på runt 80 kronor.

Stort tapp för Saudiarabien

Tappet på börsen kanske känns som jobbigast för saudiska Savvy Games Group som gick in i Embracer Group 2022 med en miljard dollar. Efter börsfallet har man tappat närmare 6,7 miljarder konor, skriver EFN.

På sätt och vis kunde det ha blivit värre för Savvy. Embracer hade nämligen ett avtal på gång med det saudiska bolaget om investeringar med ytterligare 2 miljarder dollar. Men den affären, som länge var hemlig, avbröts under våren 2023, vilket Axios rapporterade om. De uteblivna medlen innebar att Embracer satt med stora skulder som ledde till neddragningar och uppsägningar.

Embracers huvudägare och styrelseledamot Lars Wingefors överger inte sin skapelse utan har istället tagit tillfället i akt och köpt 650 000 aktier i bolaget för totalt 50 miljoner kronor, skriver Dagens industri.