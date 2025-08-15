Embracer redovisade en lägre omsättning och resultat än väntat varpå bolaget föll som en sten på börsen. Stora förluster för saudiska investerare samtidigt som ägaren köper på sig.
Katastrof för svenska speljätten – men det finns hopp
Mest läst i kategorin
Topplistan - de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet? En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar. Missa inte: Spanjor tar …
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …
Aktien rasar trots att bolaget slår intäktsrekord
Knappt ett halvår efter börsnoteringen kämpar svenske Peter Salanki och de andra medgrundarna med att få kontroll över de skenande kostnaderna. På tisdagen redovisade CoreWeave högre intäkter än väntat – men aktien föll ändå kraftigt. CoreWeave släppte sin rapport för andra kvartalet efter amerikanska börsens stängning på tisdagen. Bolaget redovisar intäkter på 1,21 miljarder dollar, …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Engelberts lyxvilla såldes tokbilligt – kan tvingas betala tillbaka
Turerna kring Oscar Engelberts konkursade bolag Parkgate är många. Konkursförvaltaren är mycket kritisk och menar att Engelbert kan bli skadeståndskyldig för transaktioner som gjordes innan konkursen. Under hösten förra året försattes både Oscar Properties och Oscar Engelberts privata fastighetsbolag Parkgate i konkurs. Sedan dess har det varit en långdragen historia kring konkursen i det sistnämnda …
Under gårdagen presenterade Karlstads-baserade Embracer sin första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår. Vilket inte var någon munter läsning.
Omsättningen sjönk 31,4 procent till 3 355 miljoner kronor (4 893) och det justerade ebitda-resultatet uppgick till 800 miljoner kronor (1 529). Analytiker hade väntat sig bättre resultat i båda kategorierna.
Läs även:
Wingefors öppnar för utdelning – trots Embracer-aktiens ras. Realtid
Börsen reagerade starkt på rapporten då Embracers aktie föll med mer än 25 procent under torsdagen för att sedan dyka upp marginellt igen. Från ett värde på 100 kronor per aktie ligger det nu på runt 80 kronor.
Stort tapp för Saudiarabien
Tappet på börsen kanske känns som jobbigast för saudiska Savvy Games Group som gick in i Embracer Group 2022 med en miljard dollar. Efter börsfallet har man tappat närmare 6,7 miljarder konor, skriver EFN.
På sätt och vis kunde det ha blivit värre för Savvy. Embracer hade nämligen ett avtal på gång med det saudiska bolaget om investeringar med ytterligare 2 miljarder dollar. Men den affären, som länge var hemlig, avbröts under våren 2023, vilket Axios rapporterade om. De uteblivna medlen innebar att Embracer satt med stora skulder som ledde till neddragningar och uppsägningar.
Embracers huvudägare och styrelseledamot Lars Wingefors överger inte sin skapelse utan har istället tagit tillfället i akt och köpt 650 000 aktier i bolaget för totalt 50 miljoner kronor, skriver Dagens industri.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Kan finnas köpläge i Embracer
För även om det just nu ser mörkt ut för speljätten så kan det vända. Embracer håller på att omstrukturera och ska satsa mer på kärnverksamheten inom PC/konsol, med titlar som The Lord of the Rings, Tomb Raider och Kingdom Come Deliverance, skriver EFN.
En starkt bidragande orsak till det dåliga resultatet var också förskjutningar i lanseringar och tappat momentum. Men det kan komma att ändras då nio AAA-titlar planeras att lanseras de kommande tre åren. Genomsnittet de senaste åren har en om året de senaste fem åren.
Missa inte:
Banken: Aktien fortsatt köpvärd trots vd-avhopp och kurstapp. Dagens PS
Embracer har även en stark kapitalbas som gör att, även om det just nu ser kämpigt ut för bolaget, så finns det potential framöver.
“Även om vi ser en stor kursreaktion i dag så måste man säga att bolaget är i en mycket bättre position än vad de till exempel var i början av 2024. Man har ändå en nettokassa som är på 5 miljarder, just nu är det 29 procent av börsvärdet, vilket är rätt betryggande”, säger Danske Banks analytiker Jacob Edler till EFN.
Enligt honom har Embracer lärt sig in läxa de senaste två åren och mår mycket bättre finansiellt nu än tidigare.
“Jag har fortfarande en behåll-rekommendation på aktien, men det kan finnas ett köpcase för den riskvillige”, säger Edler.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars
I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef. Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget, men bakom kulisserna sker större förändringar. Interna omstruktureringar på volvo cars Biltillverkaren Volvo Cars genomgår en betydande omstrukturering av sin ledningsgrupp. Tidigare vd för motorfabriken i Skövde, Michael Fleiss, återvänder till företaget …
Katastrof för svenska speljätten – men det finns hopp
Embracer redovisade en lägre omsättning och resultat än väntat varpå bolaget föll som en sten på börsen. Stora förluster för saudiska investerare samtidigt som ägaren köper på sig. Under gårdagen presenterade Karlstads-baserade Embracer sin första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår. Vilket inte var någon munter läsning. Omsättningen sjönk 31,4 procent till 3 355 miljoner kronor …
Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld
I centrala Mexiko bryts tonvis av guld ur marken varje år. Men det är inte landets egna fickor som fylls mest av denna rikedom. Mexiko kliver fram som en tung aktör på den globala guldscenen. Landets enorma fyndigheter och växande produktion ger det en ny strategisk roll i världsekonomin, skriver tyska Mellebonne. Frågan är bara …
Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan
Ett svenskt Tiny House tar världen med storm. Den sagolika interiören får huset på hjul att kännas betydligt större. Det svenska minihuset på hjul har blivit en internationell snackis. Skandinavisk minimalism, smart planlösning och en inredning som ser ut att vara hämtad ur en saga gör att det fungerar lika bra för permanentboende som för …