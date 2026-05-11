Dagens PS
JUST NU:

Så påverkar det ökade oljepriset andra råvaror

Dagensps.se
Börs & Finans

Kraftigt lyft för Novo Nordisk

Wegovy har blivit en försäljningssuccé.
Wegovy har blivit en försäljningssuccé. Foto: JoNel Aleccia/AP/TT
Søren Løntoft Hansen, analytiker hos Sydbank, tillskriver aktieuppgången till försäljningen av Wegovy på den amerikanska marknaden. I december förra året blev Novo Nordisk först ut att kunna erbjuda ett GLP-1-läkemedel för viktminskning i tablettform för den amerikanska marknaden.

Danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter att återhämta sig på Köpenhamnsbörsen. Under dagens handel är aktien upp drygt 3 procent och den senaste månaden har nu aktien stigit nästan 25 procent.

Søren Løntoft Hansen, analytiker hos Sydbank, tillskriver aktieuppgången till försäljningen av Wegovy på den amerikanska marknaden. I december förra året blev Novo Nordisk först ut att kunna erbjuda ett GLP-1-läkemedel för viktminskning i tablettform för den amerikanska marknaden.

Lanseringen av pillret har gått över förväntan, säger Søren Løntoft Hansen.

Den amerikanska konkurrenten Eli Lillys har också lanserat en variant, den godkändes dock först i april i år.

Trots uppgången är dock aktien fortsatt ned drygt 7 procent sedan årsskiftet.

Mest lästa i kategorin