Kraftigt lyft för Novo Nordisk
Danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter att återhämta sig på Köpenhamnsbörsen. Under dagens handel är aktien upp drygt 3 procent och den senaste månaden har nu aktien stigit nästan 25 procent.
Søren Løntoft Hansen, analytiker hos Sydbank, tillskriver aktieuppgången till försäljningen av Wegovy på den amerikanska marknaden. I december förra året blev Novo Nordisk först ut att kunna erbjuda ett GLP-1-läkemedel för viktminskning i tablettform för den amerikanska marknaden.
Lanseringen av pillret har gått över förväntan, säger Søren Løntoft Hansen.
Den amerikanska konkurrenten Eli Lillys har också lanserat en variant, den godkändes dock först i april i år.
Trots uppgången är dock aktien fortsatt ned drygt 7 procent sedan årsskiftet.