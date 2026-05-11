Kraftigt lyft för Novo Nordisk

Søren Løntoft Hansen, analytiker hos Sydbank, tillskriver aktieuppgången till försäljningen av Wegovy på den amerikanska marknaden. I december förra året blev Novo Nordisk först ut att kunna erbjuda ett GLP-1-läkemedel för viktminskning i tablettform för den amerikanska marknaden.

Lanseringen av pillret har gått över förväntan, säger Søren Løntoft Hansen.

Den amerikanska konkurrenten Eli Lillys har också lanserat en variant, den godkändes dock först i april i år.

Trots uppgången är dock aktien fortsatt ned drygt 7 procent sedan årsskiftet.