Därför har Stockholmsbörsen stått emot AI-frossan
AI-oron har fått världens börser att darra kraftigt den senaste tiden. Samma påverkan har däremot inte synts på Stockholmsbörsen som är bland de bättre i år.
Sverige har ju stått emot, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
Gigantiska AI-bolag med stora investeringar har fått marknaderna att tveka lite – hur lönsamt blir det här egentligen? Dessutom har turbulensen inom Nvidia, med vd Jensen Huangs avgång och comeback, samt AI-jätten Anthropics börsintroduktion lett till ytterligare svängningar på världens börser.
Fokus har gått från att bara se positivt på att man investerar till att i stället ha börjat fundera på vad det här kommer att ge för avkastning på sikt. Epicentrum i vad som har varit stökigt på marknaden är ju techaktier och AI-aktier, säger Landeborn, sparekonom på Danske Bank.
Kriget i Mellanöstern, höga energipriser och centralbanker som höjer räntorna spelar också roll. Även mellanårsvalet i USA har påverkat.
Men i denna börsstorm har Stockholmsbörsen klarat sig rätt bra, menar Landeborn.
Det beror ju på att det framför allt har varit stora kursrörelser hos techbolagen. Vi har inte så mycket techbolag på Stockholmsbörsen.
Ligger i topp
På Stockholmsbörsen är det i stället mer banker och industribolag.
De har inte omvärderats och ifrågasatts på samma sätt som techbolagen.
Sedan har vi haft en bra rapportsäsong här och konjunkturen har överraskat positivt, vilket är bra för svenska och även europeiska bolag, tillägger hon.
Sett till helåret 2026 har Stockholmsbörsen stått sig väldigt bra, menar Landeborn. Börsens breda OMXS-index är upp nära 10 procent i år (inräknat fredagens uppgång).
Stockholmsbörsen ligger bland de marknader som gått bäst i år om man tittar på det i lokal valuta, säger hon.
Turbulent varje år
Samtidigt har kronan försvagats i år.
Och räknar man in kroneffekten som gör att värdet på sparande i USA, Europa och på andra håll blir mer värt, då är Stockholmsbörsen i botten.
Men sammantaget har det inte varit ett dåligt år. För svenskar som satsar sina pengar på börsen gäller det att inte agera för snabbt på marknadssvängningar.
Fortsätt tänka långsiktigt och se till att spara brett – sprid riskerna. Det blir turbulent på börsen då och då. Det brukar hända saker varje år. Nu är det koncentrerat till AI, nästa gång kanske det är någonting annat, säger Maria Landeborn.
De breda börsindexen:
Stockholm (OMXSPI): + 9,57 procent
New York (S&P 500): + 4,93 procent
New York (Nasdaq Composite): + 1,48 procent
New York (Dow Jones): + 4,41 procent
Tokyo (Nikkei 225): + 16,63 procent
London (FTSE 100): + 7,62 procent
Paris (CAC 40): – 0,2 procent
Frankfurt (DAX): + 3,77 procent
Köpenhamn (OMX): + 4,07 procent
Siffror från klockan 12.45 fredag 27 november.