Sverige har ju stått emot, säger Maria Landeborn på Danske Bank.

Gigantiska AI-bolag med stora investeringar har fått marknaderna att tveka lite – hur lönsamt blir det här egentligen? Dessutom har turbulensen inom Nvidia, med vd Jensen Huangs avgång och comeback, samt AI-jätten Anthropics börsintroduktion lett till ytterligare svängningar på världens börser.

Fokus har gått från att bara se positivt på att man investerar till att i stället ha börjat fundera på vad det här kommer att ge för avkastning på sikt. Epicentrum i vad som har varit stökigt på marknaden är ju techaktier och AI-aktier, säger Landeborn, sparekonom på Danske Bank.

Kriget i Mellanöstern, höga energipriser och centralbanker som höjer räntorna spelar också roll. Även mellanårsvalet i USA har påverkat.

Men i denna börsstorm har Stockholmsbörsen klarat sig rätt bra, menar Landeborn.

Det beror ju på att det framför allt har varit stora kursrörelser hos techbolagen. Vi har inte så mycket techbolag på Stockholmsbörsen.

Ligger i topp

På Stockholmsbörsen är det i stället mer banker och industribolag.

De har inte omvärderats och ifrågasatts på samma sätt som techbolagen.

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Sedan har vi haft en bra rapportsäsong här och konjunkturen har överraskat positivt, vilket är bra för svenska och även europeiska bolag, tillägger hon.

Sett till helåret 2026 har Stockholmsbörsen stått sig väldigt bra, menar Landeborn. Börsens breda OMXS-index är upp nära 10 procent i år (inräknat fredagens uppgång).