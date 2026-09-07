Danske Bank och Nordea på listan över världens största utsläppsfinansiärer i bankvärlden

Allt enligt en rapport i sommar från Banking on Climate Chaos, som finska Yle refererar till och konstaterar att såväl Danske Bank som Nordea finns med på listan över de 65 största privata bankerna som ingår i analysen.

Så hög är Danske Banks och Nordeas fossila notor

Danske Bank uppges ha stoppat in 1 391 miljarder dollar i den fossila industrin under fjolåret, medan notan för Nordea landar på 1 078 miljarder dollar.

Det placerar de båda bankerna på plats 57 respektive plats 62 över de värsta utsläppsaktörerna i det globala bankväsendet i Banking on Climate Chaos: Fossil fuel finance report 2026.

Tolv banker med JP Morgan Chase i topp svarar för nästan 40 procent av hela världens finansiering av fossila bränslen. Den amerikanska bankjätten JP Morgan Chase finansiering av den smutsiga industrin uppgick till 58 miljarder dollar förra året, medan Bank of America (tvåan på listan) spenderade 47 miljarder dollar i likhet med trean och fyra, de japanska bankerna Mitsubishi UFJ Financial och Mizuho Financial.

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Europeiska banker tar klimatfrågan på större allvar

Femma i det mindre åtråvärda sällskapet rankas amerikanska Citigroup, som uppges ha satsat 45 m miljarder dollar i fossilindustrin under 2025.

Medan USA utmärker sig skamligt dåligt i sitt hänsynstagande till klimatförändringarna, så har miljöaspekten fått mer utrymme i den europeiska banksektorn.

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”26 av de 65 bankerna vi undersökte har minskat sin finansiering av fossila bränslen. Vi ser en liten men viktig grupp banker, främst europeiska och kanadensiska, som börjar distansera sig från fossila bränslen”, säger Niko Lusiani, klimatexpert och en av rapportens huvudförfattare, berättar Yle.

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