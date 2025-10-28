Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott

Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten EBM, kände till att några köpare skulle lägga bud på det noterade bolaget.

Åtalas för insiderbrott

Mannen läckte då den informationen till några vänner som köpte aktier, enligt åklagaren, där den tidigare styrelseordföranden nu åtalas för insiderbrott.

Det berättar Di.

Mannen ska ha delat med sig av informationen till två vänner för några år sedan som i sin tur spred det vidare, och sammanlagt har alltså tre personer kunnat köpa aktier i bolaget som köptes ut från börsen.

De tre personerna som köpte aktier åtalas också, och de ska ha tjänat sammanlagt 400 000 kronor på att köpa aktierna innan de snabbt steg – när budet blev känt.