En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott.
Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott
Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten EBM, kände till att några köpare skulle lägga bud på det noterade bolaget.
Åtalas för insiderbrott
Mannen läckte då den informationen till några vänner som köpte aktier, enligt åklagaren, där den tidigare styrelseordföranden nu åtalas för insiderbrott.
Mannen ska ha delat med sig av informationen till två vänner för några år sedan som i sin tur spred det vidare, och sammanlagt har alltså tre personer kunnat köpa aktier i bolaget som köptes ut från börsen.
De tre personerna som köpte aktier åtalas också, och de ska ha tjänat sammanlagt 400 000 kronor på att köpa aktierna innan de snabbt steg – när budet blev känt.
Följer ny trend
Åtalet följer en trend av ökande insiderbrott, där det numera finns betydligt mer organiserad brottslighet på börsen och läckor kring bud av börsbolag har blivit vardagsmat.
”Inte minst i samband med offentliga uppköpserbjudanden är det uppenbart att det förekommer omfattande läckor”, har EBM-åklagaren Jonas Myrdal tidigare uppgett till Di.
Inblandade rådgivare
Många fall av insiderbrott har nystats upp på sistone där rådgivare ofta är inblandade i olika sorters företagsaffärer.
När det gäller de fyra åtalade personerna är Jonas Myrdal säker på sin sak.
”Det är ett utpräglat indiciemål. Det finns alltså ingen bevisning som direkt styrker att insiderinformation har överförts men kommunikationen mellan de tilltalade, handelsmönstret och vissa övriga omständigheter medför enligt min uppfattning att andra förklaringar än insiderhandel kan uteslutas.”
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott. Dagens PS
Insiderbrott kostar bolag 12 miljoner. Dagens PS
Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott
Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten EBM, kände till att några köpare skulle lägga bud på det noterade bolaget.
