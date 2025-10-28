Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott

Det råder en ny trend av insiderbrott som EBM försöker hålla jämna steg med.
Det råder en ny trend av insiderbrott som EBM försöker hålla jämna steg med. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten EBM, kände till att några köpare skulle lägga bud på det noterade bolaget.

Åtalas för insiderbrott

Mannen läckte då den informationen till några vänner som köpte aktier, enligt åklagaren, där den tidigare styrelseordföranden nu åtalas för insiderbrott.

Det berättar Di.

Mannen ska ha delat med sig av informationen till två vänner för några år sedan som i sin tur spred det vidare, och sammanlagt har alltså tre personer kunnat köpa aktier i bolaget som köptes ut från börsen.

De tre personerna som köpte aktier åtalas också, och de ska ha tjänat sammanlagt 400 000 kronor på att köpa aktierna innan de snabbt steg – när budet blev känt.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Följer ny trend

Åtalet följer en trend av ökande insiderbrott, där det numera finns betydligt mer organiserad brottslighet på börsen och läckor kring bud av börsbolag har blivit vardagsmat.

”Inte minst i samband med offentliga uppköpserbjudanden är det uppenbart att det förekommer omfattande läckor”, har EBM-åklagaren Jonas Myrdal tidigare uppgett till Di.

ANNONS

Inblandade rådgivare

Många fall av insiderbrott har nystats upp på sistone där rådgivare ofta är inblandade i olika sorters företagsaffärer.

När det gäller de fyra åtalade personerna är Jonas Myrdal säker på sin sak.

”Det är ett utpräglat indiciemål. Det finns alltså ingen bevisning som direkt styrker att insiderinformation har överförts men kommunikationen mellan de tilltalade, handelsmönstret och vissa övriga omständigheter medför enligt min uppfattning att andra förklaringar än insiderhandel kan uteslutas.”

Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott. Dagens PS

Insiderbrott kostar bolag 12 miljoner. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierÅtalBolagEBMInsideraffärInsiderbrottStyrelseordförandeSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS