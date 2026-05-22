Molnsäkerhetsbolaget Cloudflare levererade sitt starkaste kvartal någonsin, med intäkter på 639,8 miljoner dollar, cirka 5,9 miljarder kronor. Trots det varslade bolaget 1 100 personer. Vi analyserar vad det betyder för aktien.
Cloudflare sparkar 1 100 anställda trots rekordintäkter i Q1
Cloudflares Q1-rapport visade att intäkterna har stigit med 34 procent jämfört med samma period i fjol. Ändå får cirka 20 procent av personalstyrkan på drygt 5 500 anställda gå. Det är de första storskaliga varslen i bolagets 16-åriga historia.
Dagens PS har sedan tidigare följt den accelererande AI-driven varselvågen bland techbolag. Cloudflare är bara ytterligare ett bolag i mängden.
Cloudflare ska ersätta ”mätare” med AI
Vd:n Matthew Prince förklarar i ett debattinlägg i Wall Street Journal att de varslade tillhör vad han kallar ”mätare”, det vill säga mellanchefer, jurister, ekonomer och revisorer. Dessa roller är inte längre konkurrenskraftiga mot AI. Han skriver:
Outtröttliga, självständiga, effektiva och tillgängliga kan AI-system nu mäta en organisation med en objektivitetsnivå och precision som tidigare var omöjlig ens för de bästa medarbetarna.
De som behåller sina tjänster kallas ”byggare” och ”säljare”.
Cloudflare annonserar samtidigt rekordmånga lediga tjänster, men då uteslutande i roller kopplade till tillväxt. Bolagets AI-användning internt ökade med 600 procent bara under de tre senaste månaderna.
Mönstret syns även i Sverige och Europa
Vi har tidigare rapporterat om hur svenska storbanker storvarslar trots rekordvinster, och Realtid rapporterar ett liknande mönster i den europeiska banksektorn, där Nordea och Danske Bank nyligen annonserat stora nedskärningar med hänvisning till AI-effektivisering.
Enligt rekryteringsfirman Challenger, Gray & Christmas har nästan 50 000 amerikaner blivit varslade med AI som angiven orsak hittills under 2026.
Trots beskedet går aktien upp 1,20 procent under fredagen. Totalt sedan börsintroduktionen år 2019 har aktien stigit med 1 078 procent enligt Avanza, varav de senaste 5 åren har stått för 184 procent.
PS analys
Cloudflares rekordtillväxt kombinerat med varseln illustrerar en ny logik: Stark finansiell prestation är inte längre ett skäl att behålla personal. Att bolagets ledning väljer att kommunicera detta som en strukturell transformation snarare än kostnadsbesparingar, gör utsikterna för framtidens arbetsmarknad dyster.
Det är ett ramverk som fler bolag sannolikt kommer att adoptera under de kommande åren.
Det leder till frågan: När AI och maskiner tar över majoriteten av alla jobb, och knappt några löntagare finns kvar, vad händer med samhället då? Och är det verkligen den framtid vi önskar oss?
Trots det omoraliska beskedet stiger aktien, och vår bedömning är att den fortsätter att göra det tills dess att Cloudflares tjänst i sig blir överflödig, utkonkurrerad eller bolagets ledning misslyckas med uppdraget att förvalta bolaget på ett bra sätt.
