Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Det rapporterar TT med hänvisning till nyhetsbyrån Siren och Aftonbladet.

Cloetta vill att Haribo återkallar samtliga exemplar av produkten. Alternativt ska konkurrenten ändra namnet eller förstöra godiset som säljs under beteckningen ”Jul & Skum”.

Kräver miljonvite

Bråket har nu hamnat hos Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt Dagens Juridik har Cloetta begärt att Haribo förbjuds att använda namnet Jul & Skum i Sverige. Förbudet ska förenas med ett vite på en miljon kronor.

Stämningen riktas mot tre bolag inom Haribo-koncernen – däribland företagets svenska och danska verksamheter samt ett bolag i Luxemburg.

Cloetta anser att det finns en risk för att konsumenterna förväxlar produkterna. Båda godissorterna tillhör kategorin skumgodis med jultema.