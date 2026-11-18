Cloetta har fått nog av konkurrentens julgodis. Nu stämmer godisjätten Haribo för varumärkesintrång och kräver att produkten Jul & Skum återkallas eller förstörs.
Cloetta till attack mot Haribo – kräver att julgodiset förstörs
Striden om julens skumgodis har blivit en fråga för domstolen.
Cloetta anser att Haribos produkt ”Jul & Skum” gör intrång i det egna varumärket ”Juleskum” och väljer nu att ta strid mot den tyska konkurrenten.
Det rapporterar TT med hänvisning till nyhetsbyrån Siren och Aftonbladet.
Cloetta vill att Haribo återkallar samtliga exemplar av produkten. Alternativt ska konkurrenten ändra namnet eller förstöra godiset som säljs under beteckningen ”Jul & Skum”.
Kräver miljonvite
Bråket har nu hamnat hos Patent- och marknadsdomstolen.
Enligt Dagens Juridik har Cloetta begärt att Haribo förbjuds att använda namnet Jul & Skum i Sverige. Förbudet ska förenas med ett vite på en miljon kronor.
Stämningen riktas mot tre bolag inom Haribo-koncernen – däribland företagets svenska och danska verksamheter samt ett bolag i Luxemburg.
Cloetta anser att det finns en risk för att konsumenterna förväxlar produkterna. Båda godissorterna tillhör kategorin skumgodis med jultema.
Viktigt varumärke för Cloetta
Juleskum är en av Cloettas klassiska produkter. Bolaget har tillverkat skumkonfektyr för julen sedan 1934 och varumärket Juleskum har använts sedan 1980-talet, enligt Dagens Juridik.
För Cloetta är starka och välkända varumärken en viktig del av verksamheten. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har bland annat Kexchoklad, Plopp och Malaco i sin produktportfölj.
Tvisten med Haribo blir därmed också en fråga om att skydda värdet i ett etablerat varumärke.
Cloettas aktiekurs var oförändrad på Stockholmsbörsen på onsdagseftermiddagen.