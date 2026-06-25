Cettis utdelning: 6,5 miljoner – tack vare budgivningar på bostäder

För den som läser finansiella rapporter är det en signal om en affärsmodell som redan står på egna ben.

Omsättningen för 2025 landade på 20 miljoner kronor, upp från 12 miljoner året innan. Rörelseresultatet vände från knappt 219 000 kronor till 6,1 miljoner, enligt Breakit.

En gammal smärtpunkt

Problemet Cetti ger sig på är välkänt. Dagens PS har tidigare skrivit om hur stress och dolda bud driver upp priset i budgivningar och skapar otrygghet för både köpare och säljare.

Detta löser Cetti genom att spekulanterna får identifiera sig med BankID och får sin finansiering verifierad av banken redan innan de lägger bud. På så sätt blir processen tryggare och det finns mindre risk för oseriösa budgivare.

Kapitalet talar

Mer intressant än enskilda kvartalssiffror är vilka som backar bolaget. Bland ägarna finns Swedbanks förre vd Michael Wolf, Trustly-chefen Johan Tjärnberg och Nordic Capital-partnern Christian Frick, enligt Breakit. Samtidigt finns Cetti även i H&M-ordföranden Karl-Johan Perssons portfölj. Den sortens namn ur betal- och riskkapitalvärlden investerar sällan i hobbyprojekt.

Tar vändningen på bostadsmarknaden 2026 fart, blir det fler budgivningar, vilket göder Cettis intäkter direkt. Samma logik lyfter börsnoterade Hemnet och knyter proptech allt hårdare till både bankerna och aktiemarknaden.

PS analys

ANNONS

Utdelningen visar att kassan tål påfrestningen och att ägarna ser en stabil grund. Med en kapitalbas av det här slaget skulle en notering om några år inte förvåna oss. Vår bedömning är att Cetti har vuxit ur uppstickarrollen, och beroende på hur bolagets leds framåt kan det komma att växa mycket mer.

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