Centralbankschefen pratade ned Wall Street

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Vid stängning var Dow Jones industriindex oförändrat medan breda S&P 500-index fallit 0,3 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,5 procent.

Ett annat problem är att räntorna på de långa amerikanska envist fortsätter stiga, vilket inte minst kopplas till landets rekordhöga statsskuld.

Fem av de stora stora teknikbolagen – Googleägaren Alphabet, Amazon, Apple, Facebookägaren Meta och Microsoft – gick mot strömmen och steg.

Under veckan i stort steg ändå Dow 0,6 procent, S&P 500-index 0,5 och Nasdaq 0,9 procent.