Centralbankschefen pratade ned Wall Street
En vecka med småputtrigt börshumör slutade åt det mer svartsynta hållet på Wall Street. Centralbankschefen Kevin Warsh pratade ner aktiekurserna.
New York-börsen öppnade med glada plussiffror. Men i ett tal i Wyoming antydde Warsh sedan att en styrräntehöjning snart kan stå för dörren i USA – och investerarna tappade modet.
Vid stängning var Dow Jones industriindex oförändrat medan breda S&P 500-index fallit 0,3 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,5 procent.
Ett annat problem är att räntorna på de långa amerikanska envist fortsätter stiga, vilket inte minst kopplas till landets rekordhöga statsskuld.
Fem av de stora stora teknikbolagen – Googleägaren Alphabet, Amazon, Apple, Facebookägaren Meta och Microsoft – gick mot strömmen och steg.
Under veckan i stort steg ändå Dow 0,6 procent, S&P 500-index 0,5 och Nasdaq 0,9 procent.