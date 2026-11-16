Buffett har satt slutdatum – nu kommer nästa miljardregn

Aktierna är värda omkring 5,47 miljarder dollar – motsvarande cirka 53 miljarder kronor, rapporterar Reuters.

Gåvan är en del av en större plan som Buffett presenterade i juli. Då meddelade han att hela hans återstående innehav i Berkshire Hathaway ska överföras till de fyra stiftelserna senast den 31 december 2034.

”Mitt mål är att avyttra alla mina aktier i Berkshire inom ungefär åtta år”, skrev Buffett i ett uttalande publicerat av Berkshire Hathaway den 14 juli.

Han förklarade också att barnens ålder är en anledning till att utdelningen ska genomföras inom en bestämd tidsram.

”Mina återstående aktier kommer under alla omständigheter att skänkas till de fyra stiftelserna senast den 31 december 2034”, skrev han.

Barnen får miljardansvaret

Den senaste donationen fördelas mellan fyra stiftelser.

Susan Thompson Buffett Foundation, uppkallad efter Buffetts första hustru, får 3,69 miljoner aktier. De tre övriga stiftelserna får 1,845 miljoner aktier vardera.

Det innebär att stiftelsen efter hans första hustru får 40 procent av gåvan medan barnens tre stiftelser delar på resterande 60 procent.

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Buffett motiverar upplägget med förtroendet för sina barn.

”Mina barn har i årtionden skänkt pengar till behjärtansvärda ändamål med stor omsorg. Jag hyser fullständig tilltro till både deras förmåga och deras trohet mot uppdraget”, skriver han i sitt senaste brev till aktieägarna.

Enligt Wall Street Journal har Buffett skänkt miljarder dollar till familjestiftelserna och Gates Foundation sedan 2006. De samlade donationerna till de fyra familjestiftelserna överstiger nu 29 miljarder dollar.