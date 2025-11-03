Två Bravida-chefer i Skåne har dömts till fängelse respektive villkorlig dom för grovt bedrägeri. Enligt rätten har cheferna ytterst medvetet fifflat med fakturor.
Bravida-chefer fällda för grovt bedrägeri
Det är bland annat Dagens Arbete som berättar om domen. I åtalet stod från början tre chefer åtalade. En avdelningschef, en serviceledare och ytterligare en chef. Avdelningschefen och serviceledare är de som dömts.
Avdelningschefen får i den färska domen 16 månaders fängelse för anstiftan till grovt bedrägeri, medan serviceledaren döms till villkorlig dom och böter för grovt bedrägeri.
Omfattande fakturafusk
Åtalet kom efter att det avslöjats omfattande fakturafusk mot Region Skåne när det gällde servicearbeten på Skånes universitetssjukhus. Tipset kom från en visselblåsare. Misstanken var att man lade på en stor mängd timmar arbete som aldrig utförts. Det för att täcka upp för en dålig upphandling, enligt Arbetet.
Läs mer: Chefer på Bravida åtalas – misstänks ha lurat regionen (Dagens PS)
Enligt SVT Skåne har hela upplägget varit planlagt. I en ljudfil avslöjas hur det skulle gå till.
“Avdelningschefen förklarade för den serviceledare som skulle utföra faktureringen att denne måste lägga på timmar som inte utförts, eftersom avtalet med Region Skåne var för dåligt”, säger rådman Christina Nilsson till kanalen.
Fler rättsprocesser aktuella
Brottsligheten ska ha pågått mellan 2021 och 2023. Värdet på fusket beräknas vara miljontals kronor. Och samtidigt driver också Region Skåne en talan mot Bravida Sverige där regionen begär 11,4 miljoner i skadestånd. Bravida bestrider kravet.
Under den pågående rättegången vittnade Bravidas tidigare chefsjurist att konsekvenserna av händelsen har varit mycket stora för Bravida. Han menade att börsvärdet sjönk med 5-6 miljarder på grund av överfaktureringen från den relativt lilla avdelningen i Malmö.
Läs mer: Ny polisanmälan mot Bravida – aktien störtdyker (Dagens PS)
Avdelningschefens advokat säger i en kommentar till domen att de kommer att överklaga domen till hovrätten.
“För det första har tingsrätten gjort en felaktig bedömning om att min klient anstiftat serviceledaren att begå brott. För det andra har tingsrätten gjort en felaktig bedömning av antalet överdebiterade timmar”, säger försvarsadvokat Kristoffer Ståhl till SVT Nyheter.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
