Nästa vecka startar stresstesten för AI-marknaden

Det här blir lite av ett stresstest för marknaden, säger han.

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Handeln väntas börja i nästa vecka, enligt medieuppgifter. I veckan som gick meddelade Anthropic, som står bakom AI-tjänsten Claude, ett prisintervall på 70–78 dollar per aktie inför sin börsnotering.

Ett pris på 78 dollar skulle ge ett börsvärde på hissnande 1,4 biljoner dollar (närmare 14 000 miljarder kronor eller nästan dubbelt så mycket som Sveriges beräknade bnp 2026).

Det har tidigare pratats om en värdering upp emot 2 biljoner dollar, men oro inom AI-branschen har dämpat förväntningarna.

Det här blir egentligen första gången som investerare kan investera i ett rent AI-bolag, de som då utvecklar AI. Annars har det varit mycket investeringar kring de bolag som gör AI möjligt, det vill säga hårdvaran och infrastrukturen kring det hela, säger Robert Oldstrand på Swedbank.

”Kortsiktigt volatilt”

Enligt honom blir Anthropics börsnotering ett viktigt test för hela AI-marknaden.

Det är ju en helt ny industri som växer fram så marknaden är lite osäker på vad det finns för lönsamhet i det här. Samtidigt vill man fortsätta se att de växer som de har gjort och att bolaget möter sina åtaganden.

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En del av orosmomentet handlar om att Anthropic inte är ensamt om att utveckla AI-modeller, menar Oldstrand.

Det finns en del konkurrenter. Kommer AI att vara en tjänst som många levererar? Kan man fortsätta växa då? Kortsiktigt kan det bli volatilt i aktien.

I nuläget finns det däremot få, om några, saker som pekar på att efterfrågan kommer att avta, konstaterar han.

Men om man blickar framåt så gäller det att se hur den här tillväxten fortsätter att utveckla sig.