Siffran klar: Anthropic siktar på 10 000 miljarder i börsvärde

Anthropic vill dra in 64,4 miljarder dollar (motsvarande drygt 630 miljarder kronor) i introduktionen. Prisintervallet Anthropic anger inför noteringen – som väntas ske på Nasdaqbörsen i New York i november – ligger på 70–78 dollar per aktie. Totalt vill bolaget sälja 801,4 miljoner aktier, medan ägare ska sälja 23,6 miljoner aktier.

Börsvärdet för Anthropic – med AI-tjänsten Claude – skulle om aktierna går för 78 dollar styck ligga på cirka 1 biljon dollar – det vill säga nästan 10 000 miljarder kronor.

Räknar man in personaloptioner och specialaktier utgivna inom ramen för Anthropics donationsprogram ökar bolagets värdering ytterligare, till omkring 1,4 biljoner dollar.

Anthropics sju medgrundare – tidigare chefer på konkurrenten Open AI – äger cirka 1,4 procent vardera i bolaget. De sju har lovat att skänka 80 procent av sina aktieinnehav till välgörande ändamål.