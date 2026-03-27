Börsfall globalt – Nasdaq-100 in i korrektion

I USA sjönk S&P 500 med nära 1 procent och är på väg mot sin längsta svit av veckovisa nedgångar sedan 2022. Det amerikanska teknikindexet Nasdaq-100 har fallit över 10 procent från sin topp och befinner sig därmed i korrektion, rapporterar Bloomberg.

Trump sköt upp deadline

Brentoljan handlas runt 110 dollar per fat.

Bakgrunden är en eskalerande konflikt i Mellanöstern. USA:s president Donald Trump har skjutit upp en möjlig attack mot Irans energiinfrastruktur med tio dagar, vilket både öppnar för diplomati och förlänger osäkerheten kring oljeleveranserna.

”Även om åtgärden tillfälligt kan undvika en eskalering av kriget mellan USA och Iran, har den förlängt osäkerheten kring hur länge störningarna i den globala oljeförsörjningen kommer att vara”, säger Ian Lyngen på BMO Capital Markets till Bloomberg.

”Rapporter om att USA skickar ytterligare marktrupper till Mellanöstern har ökat oron för eskalering.”

Konsumentoro ökar i USA

Samtidigt visar ny statistik att amerikanska konsumenters framtidstro försämras. Enligt University of Michigans index föll konsumentsentimentet till 53,3 i mars – den lägsta nivån på tre månader – från 55,5 tidigare och 56,6 i februari.

Fallet är större än väntat och speglar stigande bensinpriser och kraftiga svängningar på finansmarknaderna i spåren av Iran-konflikten. Särskilt hushåll med högre inkomster och aktieinnehav har blivit mer pessimistiska.

Oljepriset har stigit med över 30 procent sedan slutet av februari, vilket pressat upp bensinpriserna i USA till nära 4 dollar per gallon. Enligt ekonomer riskerar detta att dämpa konsumtionen och tynga tillväxten framöver.

