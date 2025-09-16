Börsexperten och hedgefondförvaltaren Mohnish Pabrai tipsar om en formel, som är grundläggande för alla investerare.
Börsexperten tipsar om formel – grundläggande för investerare
Hedgefondförvaltaren Mohnish Pabrai förvaltar tillgångar värda omkring 900 miljoner dollar genom sin Pabrai Investment Funds.
I övrigt har Mohnish Pabrai för vana att följa Warren Buffetts investeringsfilosofi, och försöker allltid tillämpa Buffetts strategi och principer för värdeinvestering och kapitalallokering.
Delar med sig av formel
Han delar samtidigt gärna med sig av en formel som han själv använder, till andra investerare, berättar Fortune.
Han vill lyfta fram 72-regeln eller lagen om 72 som Mohnish Pabrai tycker är grundläggande för investerare och därför borde vara del av läroplanen för alla som studerar ekonomi och finans.
Enkel formel att använda
72-regeln är egentligen inte komplicerad, utan väldigt enkel.
Formeln fungerar genom att dividera 72 med den förväntade årliga avkastningsprocenten.
Till exempel, vid en avkastning på 7 procent fördubblas pengarna på drygt 10 år och 15 procents avkastning förkortar tiden till runt 5 år.
Formeln räknar inte med inflationen men börsexperten vill ändå trycka på den som oerhört viktig i investeringssammanhang.
“Det är ett slags matematiskt knep”, säger han.
“72-regeln är en mycket viktig regel, och jag önskar att man lärde ut den mer på gymnasieskolor och grundskolor.”
Fördubbla sina investeringar
Det är ett knep som är lätt att använda för vem som helst när som helst, som snabbt vill veta hur man fördubblar sina investeringar.
“Det är väldigt viktigt att veta hur lång tid det tar för pengar att fördubblas, för då kan vi börja räkna en massa i våra huvuden.”
Indianer hade kunnat investerat vidare
Han ger vidare ett exempel på 72-regeln där indianer sålde Manhattan till holländska bosättare för 23 dollar år 1623.
“Om indianerna hade investerat med 7 procent per år under de senaste 400 åren, skulle de ha mer pengar än att äga marken.”
De 23 dollarna hade fördubblats vart 10,3:e år med 7 procent avkastning. Under 400 år skulle detta ha resulterat i cirka 23 biljoner dollar, vilket är betydligt mer än det samlade värdet på Manhattans fastigheter idag,
