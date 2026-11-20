Just nu försöker alla på marknaden få bort så mycket risk som de kan, säger Ecaterina Bigos, senior strateg på BNP Paribas, till Financial Times om vad som pågår.

AI-sektorns nynoterade bjässe Anthropic – den amerikanska tillverkaren av AI-assistenten Claude – är inget undantag. Bolagets aktie faller 10 procent i terminshandeln efter torsdagens lyft på 17 procent i den rekordstora börsintroduktionen, enligt Bloomberg.

Sämsta veckan sedan pandemin

Japanska Softbank, som är storägare i Chat GPT-tillverkaren Open AI, rasade 14,5 procent, medan stora tillverkare av AI-chip – som sydkoreanska Samsung Electronics och SK Hynix – också föll hårt.

MSCI:s globala börsindex sjunker 0,8 procent och har med detta sjunkit sju dagar i rad, vilket är den längsta nedgången sedan september 2023. MSCI Asia Pacific har samtidigt noterat sin sämsta handelsvecka sedan pandemichocken i mars 2020.

Marknadens tvekan kring stor AI-exponering i portföljen härrör från alla gigantiska investeringar i ny infrastruktur i AI-sektorn, som det är oklart om det faktiskt går att tjäna så mycket pengar på.

Nära årslägsta för bitcoin

Ädla metaller har hängt med nedåt. Men värdet på obligationer stiger på kreditmarknaden, vilket avspeglas i lägre marknadsräntor. Detta beskrivs som en effekt av att många investerare flyttar sitt kapital från börsen till obligationsmarknaden.

Kryptovalutor faller med teknikaktierna. Bitcoin har på en vecka tappat 10 procent och kostar nu 61 500 dollar – nära nytt årslägsta.

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Marknaden är tydligt olycklig och AI befinner sig mitt i säljandet. Den breda marknadsnedgången är oroande, säger Chris Weston, analyschef på den australiska nätmäklaren Pepperstone Group, till Bloomberg.