I USA backade två av de tre ledande börsindexen och i Asien är reaktionen också blandad på Feds väntade räntesänkning med 25 punkter.
Börsernas reaktion blandad på räntebeskedet
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt. ”Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna. Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS Över 30 …
Nytt jättebolag bekräftat: "Blir en av Stockholmsbörsens tio största"
Det har tisslats och tasslats om det länge. Nu är det helt klart. Stockholmsbörsen får ett nytt börsbolag som blir en av de störst noteringarna i modern tid. ”Dagens offentliggörande är en viktig milstolpe”, säger en stolt vd Austin Lally i en kommentar från bolaget nu på morgonen. Läs även: Gardell om börsens supertrend: ”Borde …
Japanska Nikkei 225 håller emellertid modet uppe och handlas under torsdagsmorgonen till nya rekordnivåer.
Draglok är aktier i fastighetsbranschen och tekniksektorn. Härnäst på dagordningen i Japan står ett två dagars policymöte av centralbanken Bank of Japan, som väntas lämna styrräntorna oförändrade, berättar CNBC i sin börsrapport.
Så går börserna i Asien
Just nu, runt 07.10, är Nikkei 225 upp med 1,44 procent, Hang Seng i Hongkong är ned med 0,18 procent medan Kospi i Sydkorea avancerar 1,23 procent.
Shanghaibörsen i Fastlandskina klättrar 0,45 procent.
S&P/ASX 200 i Australien står på minus med 0,62 procent.
Så gick börserna i USA
Som framgår är det blandad utveckling på de asiatiska börserna i likhet med marknaderna på Wall Street i USA i går, onsdag, efter centralbankens redan inpressade räntesänkning på 0,25 procentenheter.
Läs mer: USA sänker räntan – hotas av stagflation DagensPS
Industritäta Dow Jones steg efter en trög start med 0,6 procent. Indexet nosade också på en ny rekordnivå under handelsdagen.
Det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 stängde ned med 0,1 procent medan Nasdaq Composite sjönk 0,3 procent, enligt CNBC.
”Utöver de politiska påhopp som riktats mot dem, befinner sig Fed i en tuff sits. De förväntar sig stagflation, eller högre inflation och en svagare arbetsmarknad. Det är inte en bra miljö för finansiella tillgångar”, säger Jack McIntyre, portföljförvaltare på Brandywine Global, som citeras av den amerikanska nyhetskanalen.
Läs mer: Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Jamie Dimon om USA-ekonomin: ”Hittills, allt bra”
Han har varnat för stagflation och återkommande talat om riskerna med USA:s ekonomi, men när JPMorgans vd Jamie Dimon på onsdagen gjorde ett lite oväntat besök i Kapitolium gav han uttryck för en mer positiv ståndpunkt. Bloomberg skriver att det var ”ett överraskande besök” från bankdirektören för USA:s största bank JPMorgan Chase. Jamie Dimon diskuterade …
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt. EU förbjuder nya bensinbilar Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid …
Börsernas reaktion blandad på räntebeskedet
I USA backade två av de tre ledande börsindexen och i Asien är reaktionen också blandad på Feds väntade räntesänkning med 25 punkter. Japanska Nikkei 225 håller emellertid modet uppe och handlas under torsdagsmorgonen till nya rekordnivåer. Draglok är aktier i fastighetsbranschen och tekniksektorn. Härnäst på dagordningen i Japan står ett två dagars policymöte av …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats. Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning. Men vad handlar det egentligen om?? Bara 93 procent räknas När pensionssystemet …