Börsernas reaktion blandad på räntebeskedet

Japanska Nikkei 225 håller emellertid modet uppe och handlas under torsdagsmorgonen till nya rekordnivåer.

Draglok är aktier i fastighetsbranschen och tekniksektorn. Härnäst på dagordningen i Japan står ett två dagars policymöte av centralbanken Bank of Japan, som väntas lämna styrräntorna oförändrade, berättar CNBC i sin börsrapport.

Så går börserna i Asien

Just nu, runt 07.10, är Nikkei 225 upp med 1,44 procent, Hang Seng i Hongkong är ned med 0,18 procent medan Kospi i Sydkorea avancerar 1,23 procent.

Shanghaibörsen i Fastlandskina klättrar 0,45 procent.

S&P/ASX 200 i Australien står på minus med 0,62 procent.

Så gick börserna i USA

Som framgår är det blandad utveckling på de asiatiska börserna i likhet med marknaderna på Wall Street i USA i går, onsdag, efter centralbankens redan inpressade räntesänkning på 0,25 procentenheter.

Industritäta Dow Jones steg efter en trög start med 0,6 procent. Indexet nosade också på en ny rekordnivå under handelsdagen.

Det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 stängde ned med 0,1 procent medan Nasdaq Composite sjönk 0,3 procent, enligt CNBC.

”Utöver de politiska påhopp som riktats mot dem, befinner sig Fed i en tuff sits. De förväntar sig stagflation, eller högre inflation och en svagare arbetsmarknad. Det är inte en bra miljö för finansiella tillgångar”, säger Jack McIntyre, portföljförvaltare på Brandywine Global, som citeras av den amerikanska nyhetskanalen.

