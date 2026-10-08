Börsen ser ut att öppna svagt uppåt

Priset på Nordsjöolja (Brent) har under nattens handel stigit 2,2 procent till 102,40 dollar per fat. Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam stiger 2,0 procent till nästan 80 euro per megawattimme.

USA-planer på nya Iranattacker, strider i Jemen och nya attacker från Iranstödda huthirebeller mot Saudiarabien skrämmer marknaden.

Tioårsräntorna i USA har pressats upp över 5,30 procent. De är därmed tillbaka kring de högsta nivåerna sedan 2002.

S&P500-index och Nasdaq sjönk i onsdags efter historiska toppnoteringar tidigare i veckan.

Stockholmsbörsens OMXS-index föll 1,6 procent i onsdags och har därmed gått upp 6,4 procent hittills i år.