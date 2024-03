Börs & Finans

Börsen nedåt trots hoppfull prognos från Riksbanken

Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel i munter stämning efter Riksbankens duvaktiga räntebesked. Tyvärr kom munterheten av sig. Klädjätten H&M (börskurs Hennes & Mauritz) var en av börsens stora vinnare, tack vare en oväntat stark rapport. Aktien rusade plus 15 procent. Medtechbolaget Implantica (börskurs Implantica) steg plus 11 procent efter att man lämnat in en ansökan om godkännande …