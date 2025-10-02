Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning

När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt.

Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning.

Uppgången innebär femte handelsdagen i rad med positiv utveckling, skriver Dagens Industri.

Afry faller efter internt meddelande

Bland tungviktarna gick Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) till en början upp ytterligare efter gårdagens kraftiga uppgång på över 10 procent. Längre fram på förmiddagen föll dock aktien tillbaka något.

Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) utvecklas starkast i OMXS30 med en uppgång på cirka 4,5 procent. På minussidan i indexet återfinns främst Telia.

Teknikkonsulten Afry (börskurs Afry) sjunker omkring en procent efter uppgifter om ett internt meddelande till personalen där bolagets debiteringsgrad beskrivs som otillfredsställande, som Dagens Industri rapporterade om.