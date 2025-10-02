Det fortsätter att vara muntra miner på Stockholmsbörsen. Men det gäller inte alla bolag. Afry föll under torsdagsmorgonen när nya uppgifter sipprade ut.
Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning
När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt.
Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning.
Uppgången innebär femte handelsdagen i rad med positiv utveckling, skriver Dagens Industri.
Afry faller efter internt meddelande
Bland tungviktarna gick Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) till en början upp ytterligare efter gårdagens kraftiga uppgång på över 10 procent. Längre fram på förmiddagen föll dock aktien tillbaka något.
Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) utvecklas starkast i OMXS30 med en uppgång på cirka 4,5 procent. På minussidan i indexet återfinns främst Telia.
Teknikkonsulten Afry (börskurs Afry) sjunker omkring en procent efter uppgifter om ett internt meddelande till personalen där bolagets debiteringsgrad beskrivs som otillfredsställande, som Dagens Industri rapporterade om.
Positiva siffror för Volvo Cars
Bland övriga rörelser sticker Starbreeze (börskurs Starbreeze) ut med ett fall på 15 procent sedan spelutvecklaren beslutat att lägga ned projektet “Baxter”.
Nedläggningen medför en nedskrivning på cirka 255 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) stiger däremot drygt två procent efter att ha redovisat septemberförsäljning på 63 212 bilar, motsvarande en ökning med en procent jämfört med samma månad förra året.
Optimistiskt i Asien
Stämningen är även fortsatt ljus på de globala marknaderna. I USA steg börserna på onsdagen trots att statsapparaten tillfälligt stängts ned.
Bedömningen bland investerare är att den amerikanska nedstängningen blir kortvarig och inte hinner ge större konsekvenser för vare sig arbetsmarknaden eller centralbanken Federal Reserve, som väntas sänka räntan igen senare i oktober.
I Asien bidrog starka teknikaktier till nya uppgångar under morgonen, där både den japanska och den sydkoreanska börsen steg, skriver Investing.com.
