Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning

afry
Afry-vd:n Linda Pålsson fick se aktiekursen falla efter uppgifter om en intern varning. (Foto: Pressbild).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Det fortsätter att vara muntra miner på Stockholmsbörsen. Men det gäller inte alla bolag. Afry föll under torsdagsmorgonen när nya uppgifter sipprade ut.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt.

Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning.

ANNONS

Uppgången innebär femte handelsdagen i rad med positiv utveckling, skriver Dagens Industri.

Afry faller efter internt meddelande

Bland tungviktarna gick Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) till en början upp ytterligare efter gårdagens kraftiga uppgång på över 10 procent. Längre fram på förmiddagen föll dock aktien tillbaka något.

Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) utvecklas starkast i OMXS30 med en uppgång på cirka 4,5 procent. På minussidan i indexet återfinns främst Telia.

Teknikkonsulten Afry (börskurs Afry) sjunker omkring en procent efter uppgifter om ett internt meddelande till personalen där bolagets debiteringsgrad beskrivs som otillfredsställande, som Dagens Industri rapporterade om.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Positiva siffror för Volvo Cars

Bland övriga rörelser sticker Starbreeze (börskurs Starbreeze) ut med ett fall på 15 procent sedan spelutvecklaren beslutat att lägga ned projektet “Baxter”.

ANNONS

Nedläggningen medför en nedskrivning på cirka 255 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) stiger däremot drygt två procent efter att ha redovisat septemberförsäljning på 63 212 bilar, motsvarande en ökning med en procent jämfört med samma månad förra året.

Optimistiskt i Asien

Stämningen är även fortsatt ljus på de globala marknaderna. I USA steg börserna på onsdagen trots att statsapparaten tillfälligt stängts ned.

Bedömningen bland investerare är att den amerikanska nedstängningen blir kortvarig och inte hinner ge större konsekvenser för vare sig arbetsmarknaden eller centralbanken Federal Reserve, som väntas sänka räntan igen senare i oktober.

I Asien bidrog starka teknikaktier till nya uppgångar under morgonen, där både den japanska och den sydkoreanska börsen steg, skriver Investing.com.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AFRYStockholmsbörsenUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS