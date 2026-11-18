Bankaktierna tyngs av oro för kreditförluster och nya kapitalkrav. Men två bankanalytiker anser att marknaden underskattar de nordiska storbankernas styrka.
Börsen har fel om storbankerna – analytiker ser dold potential
De nordiska storbankernas rapporter för tredje kvartalet var inga fullträffar. Räntenettot kom in något under förväntningarna hos flera banker och tradingintäkterna var svagare.
Ändå är utsikterna goda.
Det anser Martin Schei Nilsen, bankanalytiker på SB1 Markets, som menar att marknaden har blivit alltför försiktig.
”Vi tycker egentligen att utsikterna är ganska goda”, säger han till EFN.
Starkare kreditportföljer dämpar oron
En viktig förklaring är att bankerna har förbättrat kvaliteten i sina företagsportföljer. Exponeringen mot konjunkturkänsliga branscher har minskat och säkerheterna för lånen har förbättrats.
Det gör att risken för omfattande kreditförluster kan vara mindre än börsen räknar med.
”Därför är vi egentligen inte särskilt oroliga för att det ska uppstå några stora kreditförluster i bankerna”, säger Martin Schei Nilsen.
Även Handelsbankens analytiker Martin Ekstedt ser en motståndskraftig sektor. Under tredje kvartalet redovisade i princip samtliga nordiska banker bättre låneförluster än väntat.
”De hade bättre kreditkvalitet, helt enkelt”, säger han till EFN.
Riksbanken ser stark lönsamhet
Analytikernas resonemang får stöd av en analys från Riksbanken.
Centralbanken konstaterar att de stora svenska bankernas lönsamhet i genomsnitt har överstigit aktiemarknadens uppskattade avkastningskrav.
Det innebär att bankerna har genererat högre avkastning på eget kapital än vad investerarna kräver enligt beräkningarna.
SB1-analytikern tror också att kapitalkraven kan vara lägre om fem år än i dag. Bankerna har klarat den kraftiga ränteuppgången utan de omfattande kreditförluster som tidigare stresstester befarade.
”Därför tror vi att kapitalkraven om fem år kommer att vara lägre, inte högre, än i dag”, säger Martin Schei Nilsen.
Nya kapitalkrav tynger aktierna
Det finns dock skäl till marknadens försiktighet.
Finansinspektionen har höjt SEB:s kapitalkrav till följd av brister i bankens interna kreditriskmodeller. Det motsvarar omkring 10 miljarder kronor i ytterligare kapitalkrav.
Även Nordea har fått återkoppling från Europeiska centralbanken om sina riskmodeller.
Osäkerheten har bidragit till press på bankaktierna och fått bankerna att pausa sina återköpsprogram.
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