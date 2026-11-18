Ändå är utsikterna goda.

Det anser Martin Schei Nilsen, bankanalytiker på SB1 Markets, som menar att marknaden har blivit alltför försiktig.

”Vi tycker egentligen att utsikterna är ganska goda”, säger han till EFN.

Starkare kreditportföljer dämpar oron

En viktig förklaring är att bankerna har förbättrat kvaliteten i sina företagsportföljer. Exponeringen mot konjunkturkänsliga branscher har minskat och säkerheterna för lånen har förbättrats.

Det gör att risken för omfattande kreditförluster kan vara mindre än börsen räknar med.

”Därför är vi egentligen inte särskilt oroliga för att det ska uppstå några stora kreditförluster i bankerna”, säger Martin Schei Nilsen.

Även Handelsbankens analytiker Martin Ekstedt ser en motståndskraftig sektor. Under tredje kvartalet redovisade i princip samtliga nordiska banker bättre låneförluster än väntat.

”De hade bättre kreditkvalitet, helt enkelt”, säger han till EFN.