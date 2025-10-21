Börs-vd:n om språk-förvirringen – förnekar "konkurs"

Den dråpliga språk-krocken uppmärksammas av bolagets egna vd, och del av grundarfamiljen, Rickard Lyko i ett inlägg på Linkedin.

Gått starkt sedan starten

Svenska skönhetskedjan Lyko (börskurs Lyko) har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2003.

Från grunden som en frisörsalong i Vansbro har man nu växt till en betydande aktör och e-handelsplattform för skönhetsprodukter i hela Norden och även i Polen.

Också på börsen, dit bolaget kom 2017, har bolaget gått starkt.

Plus 177 procent sedan start och med ett starkt 2025 efter ett par tuffare år efter pandemin.