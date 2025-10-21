Nej den svenska skönhetskedjan och börsbolaget Lyko har inte gått i konkurs. Även om det är lätt att tro när man såg fotot på bolagets sociala medier i Polen i går.
Börs-vd:n om språk-förvirringen – förnekar "konkurs"
Mest läst i kategorin
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden
Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien. Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt. Läs även: Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör – Dagens PS Rapporten …
Den dråpliga språk-krocken uppmärksammas av bolagets egna vd, och del av grundarfamiljen, Rickard Lyko i ett inlägg på Linkedin.
Läs även: Rådet i börsrallyt: ”Det är nu du måste…” – Dagens PS
Gått starkt sedan starten
Svenska skönhetskedjan Lyko (börskurs Lyko) har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2003.
Från grunden som en frisörsalong i Vansbro har man nu växt till en betydande aktör och e-handelsplattform för skönhetsprodukter i hela Norden och även i Polen.
Också på börsen, dit bolaget kom 2017, har bolaget gått starkt.
Plus 177 procent sedan start och med ett starkt 2025 efter ett par tuffare år efter pandemin.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
“Språk är fantastiskt”
Därför var det nog med en del förvåning som både kunder och aktieägare såg inlägget i bolagets sociala medier i Polen i går.
En tårta med orden “konkurs Lyko” mötte tittaren.
Det hela bygger dock på ett språkligt missförstånd som vd Rickard Lyko, son till grundaren Stefan Lyko, själv skriver om på sin Linkedin.
“Språk är fantastiskt — och ibland en riktig liten prankster. Att bygga ett internationellt beauty-playground innebär inte bara nya marknader, varumärken och kunder… utan också att lära sig ett och annat om ord”, skrev han på måndagseftermiddagen.
Inte konkurs – istället tävling
Så vad består egentligen språkförbisstringen i?
“När vårt polska team la upp det här inlägget fick vi minst sagt uppmärksamhet. I Polen = TÄVLING. I Sverige = …något liiiite mindre festligt”, förklarar Richard Lyko.
Det är alltså inte fråga om några ekonomiska svårigheter på den polska marknaden. Utan tvärtom.
“PS. Vi tävlar i Polen. Vi går INTE i konkurs. (vi har alldeles för mycket kvar att göra).”, avslutar börs-vd:n sitt inlägg för att vara extra tydlig om läget.
Läs även: Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott
Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla. Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad. ”Detta är en avgörande stund, inte …
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon och en logga ritad på skolbänken förvandlade Ace Frehley Kiss till ett intergalaktiskt spektakel. Resultatet: världens mest sminkade rocksuccé – och början på rockens egen rymdopera. Från skolbänken till Starchild Paul Daniel …
Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?
Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja. Kan en artificiell intelligens en dag avgöra en patients öde när de själva inte kan svara? Forskare och läkare är oense om etik och tillförlitlighet gällande så kallade AI-surrogat, som skulle kunna simulera patientens …
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …