Börs-vd:n om språk-förvirringen – förnekar "konkurs"

Har skönhetsbolaget Lyko gått i konkurs? Nej det rör sig istället om en dråplig språkskillnad.
Har skönhetsbolaget Lyko gått i konkurs? Nej det rör sig istället om en dråplig språkskillnad. (Foto: Från Rickard Lykos Linked)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Nej den svenska skönhetskedjan och börsbolaget Lyko har inte gått i konkurs. Även om det är lätt att tro när man såg fotot på bolagets sociala medier i Polen i går.

Den dråpliga språk-krocken uppmärksammas av bolagets egna vd, och del av grundarfamiljen, Rickard Lyko i ett inlägg på Linkedin.

Gått starkt sedan starten

Svenska skönhetskedjan Lyko (börskurs Lyko) har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2003.

Från grunden som en frisörsalong i Vansbro har man nu växt till en betydande aktör och e-handelsplattform för skönhetsprodukter i hela Norden och även i Polen.

Också på börsen, dit bolaget kom 2017, har bolaget gått starkt.

Plus 177 procent sedan start och med ett starkt 2025 efter ett par tuffare år efter pandemin.

“Språk är fantastiskt”

Därför var det nog med en del förvåning som både kunder och aktieägare såg inlägget i bolagets sociala medier i Polen i går.

En tårta med orden “konkurs Lyko” mötte tittaren.

Det hela bygger dock på ett språkligt missförstånd som vd Rickard Lyko, son till grundaren Stefan Lyko, själv skriver om på sin Linkedin.

“Språk är fantastiskt — och ibland en riktig liten prankster. Att bygga ett internationellt beauty-playground innebär inte bara nya marknader, varumärken och kunder… utan också att lära sig ett och annat om ord”, skrev han på måndagseftermiddagen.

Inte konkurs – istället tävling

Så vad består egentligen språkförbisstringen i?

“När vårt polska team la upp det här inlägget fick vi minst sagt uppmärksamhet. I Polen = TÄVLING. I Sverige = …något liiiite mindre festligt”, förklarar Richard Lyko.

Det är alltså inte fråga om några ekonomiska svårigheter på den polska marknaden. Utan tvärtom.

“PS. Vi tävlar i Polen. Vi går INTE i konkurs. (vi har alldeles för mycket kvar att göra).”, avslutar börs-vd:n sitt inlägg för att vara extra tydlig om läget.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

