Wall Streets bonusfest ser ut att fortsätta. Stark handel, ökad turbulens på marknaderna och en comeback för företagsaffärer väntas lyfta bankbonusarna rejält under 2026.
Bonushöjningar på Wall Street: "Bankernas år"
De svenska storbankerna må tjäna stora pengar, men amerikanerna på Wall Street cashar in ännu mer:
Förra året låg den totala bonuspotten på 49,2 miljarder dollar, enligt data från New York State Comptroller Thomas DiNapoli. Det blir nog mer i år.
För tredje året i rad ser det ut att bli höjda bonusar, med mellan 10 och 20 procent enligt en rapport från Johnson Associates Inc.
”Det är bankernas år. Det är en kapplöpning mellan handel och rådgivning om fusioner och förvärv”, säger konsultbolagets vd Alan Johnson till Bloomberg.
Rekordstarkt år
Prognosen kommer efter ett rekordstarkt 2025 för Wall Street, där en återhämtning inom fusioner och uppköp fått stöd av lättade regleringar under president Donald Trump. Utvecklingen har fortsatt under 2026, där storbankerna rapporterat sina mest lönsamma första kvartal någonsin.
Än så länge så tjänar bankerna bra på att det svänger på marknaderna. Bankernas handel har varit väldigt lukrativ sedan Trump återvände till Vita huset.
Volatiliteten har drivit på efterfrågan på handelstjänster, vilket får provisionen att öka för bankirerna.
Inte lika för alla
Men…
”Vi är mitt uppe i kriget. Det är det stora överhänget. Marknaderna säger att de inte förväntar sig att det ska bli värre, men om det skulle bli det skulle det kunna kasta allt i luften”, säger Alan Johnson till Bloomberg.
Alla delar av finanssektorn väntas dock inte gynnas lika mycket. Inom private credit-sektorn bedöms bonusarna bli oförändrade eller endast stiga marginellt, då hård konkurrens och lägre avkastning pressar marknaden.
”Vi kommer att få se en utrensning där vissa bolag inte klarar sig lika bra och får svårare att resa kapital. De svaga kommer att krympa”, säger Johnson.
Läs mer: Bankernas tysta utpressning – absurt att ingen reagerar