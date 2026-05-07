Bonushöjningar på Wall Street: "Bankernas år"

För tredje året i rad ser det ut att bli höjda bonusar, med mellan 10 och 20 procent enligt en rapport från Johnson Associates Inc.

”Det är bankernas år. Det är en kapplöpning mellan handel och rådgivning om fusioner och förvärv”, säger konsultbolagets vd Alan Johnson till Bloomberg.

Rekordstarkt år

Prognosen kommer efter ett rekordstarkt 2025 för Wall Street, där en återhämtning inom fusioner och uppköp fått stöd av lättade regleringar under president Donald Trump. Utvecklingen har fortsatt under 2026, där storbankerna rapporterat sina mest lönsamma första kvartal någonsin.

Än så länge så tjänar bankerna bra på att det svänger på marknaderna. Bankernas handel har varit väldigt lukrativ sedan Trump återvände till Vita huset.

Volatiliteten har drivit på efterfrågan på handelstjänster, vilket får provisionen att öka för bankirerna.