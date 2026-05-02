Kvinna? Då kan du få dyrare råd från banken

Antas kunna mindre om pengar

Enligt Joachim Klement, strateg på aktiemäklaren Panmure Liberum, tyder studien på att rådgivare använder kön som en genväg för att bedöma kundens kunskap.

”Rådgivare använder kön som en indikator på finansiell kunskap och medvetet, eller omedvetet, antar att kvinnor är mindre sofistikerade än män”, säger han till The Times.

Det behöver alltså inte alltid ske medvetet. Men effekten blir ändå densamma: kvinnliga kunder riskerar att hamna i dyrare produkter.

Klement betonar också att problemet inte bara handlar om manliga rådgivare. Enligt honom gör även kvinnliga rådgivare samma typ av bedömningar.

Dyrare lösningar säljs som enkla

Förklaringen ligger delvis i hur rådgivarna själva tjänar pengar. De har incitament att sälja produkter med högre marginaler.

Om en kund uppfattas som mindre kunnig blir det lättare att rekommendera en produkt som framstår som enkel men som också är dyrare.

Ett exempel är bankens egna blandfonder, där kunden får en färdig lösning men där banken samtidigt kan ta ut högre avgifter.

Studien visade att 64 procent av fondråden gick till bankens egna fonder. Detta trots att de presterade sämre än alternativen.

”Rådgivare har incitament att sälja produkter med högre marginaler, så om du möter en mindre sofistikerad kund är det lockande att sälja en till synes enklare, men dyrare produkt, som en intern blandfond”, konstaterar Klement.

