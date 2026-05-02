En ny studie visar att kvinnliga bankkunder oftare styrs mot produkter som är bättre för banken och sämre för kunden.
Kvinna? Då kan du få dyrare råd från banken
Idag är det fler män än kvinnor som investerar sina pengar. Dessutom börjar de förstnämnda halka efter ekonomiskt redan vid 20 års ålder.
Saken blir inte bättre av att kvinnor också får sämre investeringsråd än män. Det visar en ny studie.
Dyrare och sämre råd
Studien, som först publicerades i American Economic Review, bygger på data från 27 000 möten mellan rådgivare och kunder på en stor tysk bank.
Forskarna har även använt sig av så kallade mystery shoppers, där personer låtsas vara kunder för att undersöka hur rådgivningen faktiskt går till.
I studien kom man fram till kvinnor oftare än män rekommenderades att investera i bankens egna fonder, som i sin tur ofta har både högre avgifter och sämre avkastning. Kvinnor hade också mindre chans att få rabatt på försäljningsavgifter.
I slutändan fick alltså kvinnor oftare än män råd som gynnade banken ekonomiskt.
Antas kunna mindre om pengar
Enligt Joachim Klement, strateg på aktiemäklaren Panmure Liberum, tyder studien på att rådgivare använder kön som en genväg för att bedöma kundens kunskap.
”Rådgivare använder kön som en indikator på finansiell kunskap och medvetet, eller omedvetet, antar att kvinnor är mindre sofistikerade än män”, säger han till The Times.
Det behöver alltså inte alltid ske medvetet. Men effekten blir ändå densamma: kvinnliga kunder riskerar att hamna i dyrare produkter.
Klement betonar också att problemet inte bara handlar om manliga rådgivare. Enligt honom gör även kvinnliga rådgivare samma typ av bedömningar.
Dyrare lösningar säljs som enkla
Förklaringen ligger delvis i hur rådgivarna själva tjänar pengar. De har incitament att sälja produkter med högre marginaler.
Om en kund uppfattas som mindre kunnig blir det lättare att rekommendera en produkt som framstår som enkel men som också är dyrare.
Ett exempel är bankens egna blandfonder, där kunden får en färdig lösning men där banken samtidigt kan ta ut högre avgifter.
Studien visade att 64 procent av fondråden gick till bankens egna fonder. Detta trots att de presterade sämre än alternativen.
”Rådgivare har incitament att sälja produkter med högre marginaler, så om du möter en mindre sofistikerad kund är det lockande att sälja en till synes enklare, men dyrare produkt, som en intern blandfond”, konstaterar Klement.
