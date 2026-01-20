Ett handelsavtal med sydamerikanska länder får det att koka hos europeiska bönder. De fruktar att deras varor ska bli mindre värda om avtalet går igenom.
Bönder försöker stoppa avtal – samlades utanför parlament
Motståndet mot EU:s frihandelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika blir allt mer intensivt.
Just nu pågår omfattande protester från jordbrukare runt om i Europa.
Avtalet, som förhandlats i över två decennier, närmar sig formellt godkännande men möter stark kritik från lantbrukssektorn, särskilt i Frankrike och Polen, skriver Realtid med hänvisning till Yle.
Bönder protesterade i Strasbourg
Den 20 januari samlades bönder från flera medlemsländer utanför Europaparlamentet i Strasbourg i ett försök att påverka parlamentets kommande behandling av avtalet.
Demonstranter anlände med traktorer och krävde att ledamöterna röstar nej.
Samtidigt har över 140 ledamöter begärt att EU-domstolen ska pröva avtalets förenlighet med EU-rätten.
Har krävts polisinsatser
Frankrike har blivit centrum för protesterna, där aktionerna den senaste tiden blivit allt mer konfrontativa.
Jordbrukare har ockuperat byggnader kopplade till jordbruksdepartementet i Paris och blockerat områden kring nationalförsamlingen med hundratals traktorer.
Protesterna har lett till polisinsatser och tillfälliga gripanden, samtidigt som lagstiftarnas arbete försvårats.
Oroar sig för prispress
Kärnan i kritiken är rädslan för ökad konkurrens från sydamerikanska jordbruksprodukter som inte produceras enligt samma regler som inom EU.
Bönder varnar för att import av kött och andra livsmedel kan pressa priserna och underminera lönsamheten i europeiskt jordbruk.
Det finns också oro för livsmedelssäkerhet, där kritiker menar att produkter från Mercosur kan innehålla ämnen som är förbjudna inom EU.
Ser det som ett genombrott
Avtalet ses även som ett exempel på vad kritiker beskriver som en obalans i EU:s jordbrukspolitik.
Samtidigt som regler, miljökrav och administrativa bördor skärps för europeiska producenter öppnas marknaden för import som inte omfattas av samma villkor.
EU-kommissionen framhåller i stället avtalet som ett strategiskt genombrott.
Väntas sänka tullarna
Enligt kommissionen väntas avtalet sänka tullar, stärka exporten och ge betydande fördelar för europeiska företag och jordbruksexportörer.
Handelns värde bedöms öka kraftigt på sikt, samtidigt som geografiska ursprungsbeteckningar får stärkt skydd.
Trots att medlemsländerna i ministerrådet redan gett sitt stöd återstår Europaparlamentets godkännande. Förhandlingarna inleds nästa vecka och den politiska osäkerheten är fortsatt stor.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
