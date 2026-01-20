Bönder försöker stoppa avtal – samlades utanför parlament

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Motståndet mot EU:s frihandelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika blir allt mer intensivt.

Just nu pågår omfattande protester från jordbrukare runt om i Europa.

Avtalet, som förhandlats i över två decennier, närmar sig formellt godkännande men möter stark kritik från lantbrukssektorn, särskilt i Frankrike och Polen, skriver Realtid med hänvisning till Yle.

Bönder protesterade i Strasbourg

Den 20 januari samlades bönder från flera medlemsländer utanför Europaparlamentet i Strasbourg i ett försök att påverka parlamentets kommande behandling av avtalet.

Demonstranter anlände med traktorer och krävde att ledamöterna röstar nej.

Samtidigt har över 140 ledamöter begärt att EU-domstolen ska pröva avtalets förenlighet med EU-rätten.