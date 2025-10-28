Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras

Aktiens krasch på börsen i dag gör i alla fall många blankare glada.
Aktiens krasch på börsen i dag gör i alla fall många blankare glada. (Foto: Viktoria Bank/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff.

Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen på – Dagens PS

Aktien en av börsens mest blankade

Kommunikations- och nummerupplysnings-appen är sedan en tid nämligen en av börsens mest blankade bolag.

Alltså en aktie där investerare har satsat på att aktien ska gå ned snarare än upp.

Och ned är precis vad Truecaller går på Stockholmsbörsen efter dagens rapport.

Som mest backade aktien 20 procent runt lunchtid, en siffra som hyfsat till sig till “bara” minus 19 procent vid 15-tiden.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Indien sorgebarn

Framförallt var det besvikelser kring en krympande annonsintäkt på den viktigt indiska marknaden som bekymrade börsen.

ANNONS

”Vår annonsverksamhet mötte en utmanande marknadsmiljö”, skrev vd Rishit Jhunjhunwala i rapporten och utvecklade;

Truecaller börsrasar – “utanför vår kontroll”

Tidigare börsstjärnan Truecaller rasar på Stockholmsbörsen med drygt 13 procent strax efter börsöppningen på sin Q3-rapport.

”Kvartalet började starkt, med ökad efterfrågan från juli till mitten av augusti. Därefter började faktorer utanför vår kontroll – främst makroekonomisk osäkerhet på grund av pågående handelstullsdiskussioner och det regulatoriska förbudet mot Real Money Gaming i Indien – att påverka den totala efterfrågan på denindiska annonsmarknaden negativt.”

Inte heller oktober ska ha visat på positiva tecken på annonsmarknaden enligt bolaget.

Ned nära 39 procent i år

Därmed verkar det inte vara någon stress för de blankare som sökt sig till aktien senaste månaderna att göra sig av med sin position.

“Under de senaste tre månaderna har blankningen ökat rejält i Truecaller, från 2 procent till att nu utgöra mer än 9 procent av aktierna”, skriver Placera.

“Blankarna hade uppenbarligen sniffat upp informationen om algoritmändringen i nästintill realtid. Ökningen skedde tätt efter Q2, vilket är då VD:n säger att problemen startade. Det finns sätt att spåra digital information om man har resurser”, säger tidningens analytiker Viktor Rodenberg.

Truecallers aktie är nu ned nära 39 procent för året.

ANNONS

Läs även: Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin  – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiRapportStockholmsbörsenSverigeTruecaller
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS