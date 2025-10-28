Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras

För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff.

Aktien en av börsens mest blankade

Kommunikations- och nummerupplysnings-appen är sedan en tid nämligen en av börsens mest blankade bolag.

Alltså en aktie där investerare har satsat på att aktien ska gå ned snarare än upp.

Och ned är precis vad Truecaller går på Stockholmsbörsen efter dagens rapport.

Som mest backade aktien 20 procent runt lunchtid, en siffra som hyfsat till sig till “bara” minus 19 procent vid 15-tiden.